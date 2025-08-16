Las Tres Ranas, el restaurante con las mejores vistas de Jaca: “Todo el mundo repite”

El norte de Aragón no solo destaca por sus increíbles paisajes y pueblos con encanto, también por su cocina auténtica, tan representativa del Alto Aragón. Una zona donde el producto aragonés brilla y la gastronomía refleja su máximo esplendor. Recetas aragonesas transmitidas de generación en generación que se plasman en los fogones de los chefs de las distintas comarcas.

En la Jacetania o el Sobrarbe, destacan los sabores de la tierra con propuestas que pretenden modernizar la esencia del Pirineo, mezclando lo tradicional y convencional con la vanguardia propia de la gastronomía actual.

En Jaca, un restaurante destaca por sus imponentes vistas y un llamativo nombre que te lleva al siglo XVI sin saberlo. Hablamos de ‘Las Tres Ranas’ que, aunque lleva en marcha muchos años, fue en 2017 cuando tres socios retomaron la actividad y llevaron a las mesas de los jaqueses y jaquesas los platos típicos de la zona con productos de proximidad.

Pequeño por fuera, grande por dentro

Su nombre da lugar al restaurante de Florencia que formaron Leonardo Davinci y Sandro Botticelli y al cual llamaron Las Tres Ranas de Sandro y Leonardo. Lleno de murales pintados por ambos, Jaca tiene ese pequeño rincón con aire artístico, creativo y, sobre todo, culinario.

Entrada restaurante Las Tres Ranas / TRIPADVISOR

Situado en la Calle de la Salud número 10, una pequeña entrada abre paso a un negocio lleno de historia y de vida, en el que el principal condimento es la gastronomía. Aunque da la impresión de ser reducido, el local ha llegado a albergar más de 140 personas en la celebración de eventos.

Con una carta variada, el producto aragonés destaca por encima de los demás. Desde la paletilla hasta las migas, todo lo que se cuece en sus cazuelas se realiza con el afecto de quien valora el producto. "Nuestra especialidad es el cariño y toda la dedicación que le echamos día a día", admite Johana Reascos, socia del restaurante Las Tres Ranas.

En las mesas de los comensales, platos suculentos se colocan frente a ellos para ofrecer una experiencia gastronómica única. “Todo el mundo repite. Cuando quito un plato, me quieren matar”, bromea Johana Reascos. Y es que el restaurante no solo brinda una oferta culinaria completa, sino también “la tranquilidad de sentirse en casa”.

Galardonados con un Solete Repsol

Ese cariño mutuo entre cliente, trabajador y producto es lo que les ha llevado a ganar un Solete Repsol. “Fueron los propios clientes los que nos felicitaron por el Solete sin que nosotros supiéramos que lo habíamos ganado. No nos lo creíamos”, cuenta la socia. Un galardón que marcó un antes y un después en la historia del restaurante.

Comedor del restaurante Las Tres Ranas / TRIPADVISOR

Ahora toca “conservar ese Solete” y a todos aquellos clientes que hicieron posible el privilegio que conlleva. Sin innovaciones a la vista, Las Tres Ranas busca mantener el distintivo que lleva siéndole otorgado desde hace tiempo y permanecer entre los mejores restaurantes de la Jacetania.

“Lo que más valoran los clientes son las vistas”

Pero hay algo que deja sin habla a cada persona que pisa el local. Eso mismo por lo que Las Tres Ranas se diferencia de todos aquellos restaurantes de la zona. Se trata de su terraza con el maravilloso escenario de la Peña Oroel. “Lo que más valoran los clientes son las vistas”, admite Johana. La naturaleza que ofrece Jaca y que alberga en el Alto Aragón siempre será digna de disfrutar, ya sea paseando o tomando un vino con un buen plato en la mesa.

Sus calderos están abiertos en horario de mañana, de martes a domingo, de 12:00 a 15:30; y en horario de tarde, viernes y sábado, de 20:00 a 22:30.