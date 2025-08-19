Un Parador de Aragón reabre después de 7 meses cerrado: "Era una reforma necesaria”

El Parador de Bielsa ha reabierto recientemente después de estar 7 meses cerrado por obras. La remodelación ha supuesto una inversión de 3,2 millones y se ha centrado sobre todo en las habitaciones, baños y zonas comunes. Con el objetivo de lograr la “modernización del espacio, adaptándolo a las necesidades del cliente y manteniendo la esencia del refugio”, la conclusión de los trabajos ha dado el resultado esperado. Tanto el alcalde de Bielsa, Miguel Noguero, como el director del Parador, José María Martínez, afirman que “era una obra necesaria".

La reforma se ha realizado en tres fases. La primera consistió en la instalación de una nueva caldera de biomasa, el sistema de calefacción, con un coste de 390.000 euros. La segunda fase se ha basado en la reforma de baños, habitaciones y zonas comunes y, por último, una tercera fase todavía no finalizada de decoración del bar y restaurante que está prevista para mediados de octubre.

Nuevas habitacónes del Parador de Bielsa / Servicio especial

Como destacó la presidenta de Paradores, Raquel Sánchez, durante la presentación, este proyecto forma parte de un plan más amplio que busca renovar más del 50% de los Paradores antes de su centenario en 2028, con una inversión total que supera los 250 millones de euros. El objetivo es mejorar la experiencia del cliente en términos de accesibilidad, comodidad y sostenibilidad, promoviendo un modelo turístico que beneficie tanto económica como culturalmente a las comunidades locales.

Respecto al parón de estos siete meses, el alcalde de Bielsa, Miguel Noguero, explica que para el valle este parado ha sido “una punta de lanza”, por lo que la reforma ayudará a mantener la demanda. El alcalde añade que “a nivel de turismo es un establecimiento emblemático", por lo que lamenta que el cierre que ha habido ya que "hay turistas que no han podido venir".

Sin embargo, el director del Parador de Bielsa aclara que ellos están “acostumbrados a cerrar 2 o 3 meses”, por lo que "no ha sido tan catastrófico”. Lo que define como más complicado ha sido “verlo todo patas arriba” durante las obras. En estos trabajos, solo estuvieron presentes el director, el jefe de dirección y el jefe de mantenimiento, ya que el resto de trabajadores fijos del parador tuvieron un ERTE y se les ha ido incorporando "progresivamente" en el mes de julio al trabajo.

Eduardo Soto, decorador del Parador de Bielsa, explica que para esta renovación se han basado “en los mitos y leyendas de Bielsa, concretamente los carnavales, incluyendo diferentes figuras que forman parte de este carnaval, que es muy tradición de la zona”. En términos de decoración, Soto explica que lo más difícil ha sido “principalmente la modernización del espacio, adaptándolo a las necesidades del cliente y manteniendo la esencia del refugio”.

Parador de Bielsa visto desde fuera / El periódico de Aragón

José María Martinez lleva al frente del parador 10 años y esta ha sido la primera gran reparación que ha presenciado como director. La anterior se realizó en 2002 cuando levantaron el cuarto piso y se habilitaron 40 habitaciones más.

En términos de ocupación, estima que está entre "un 71% o 72% anual”. Según el director, la temporada fuerte del parador es desde Semana Santa hasta el puente de la Almudena y sus visitantes son normalmente “gente de un perfil que pueda viajar todo el año, gente jubilada y, en verano, senderistas y montañeros, que buscan algo más que un albergue, sino un sitio cómodo”. Por nacionalidades, “hay mucho turista americano, inglés y francés, y las estancias suelen ser de entorno a 2 días”.

Tanto el director como el alcalde de Bielsa están contentos con el resultado de la reforma y afirman que era una obra "necesaria" para modernizar la imagen del parador que se había quedado "más anticuada, sobre todo en términos de mobiliario". Martinez, de hecho, espera que con esta reforma el Parador pueda obtener "la esperada cuarta estrella".