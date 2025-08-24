Gran Pic, el restaurante del Pirineo que triunfa por su cordero de Aragón: “Es nuestra especialidad”

En lo alto del Pirineo aragonés, un pequeño pueblo se asoma en la cima del Valle de Tena. Paisajes naturales cambian al son de la música sacra característica de la zona, junto al olor de fragancias campestres y hornos de leña. De las chimeneas de sus casas, sale el aroma cálido de una gastronomía característica del norte de Aragón.

En Sallent de Gállego, un restaurante que da nombre a la montaña en la que se asienta brinda a los turistas y vecinos manjares propios de una oferta culinaria aragonesa auténtica. Situado en la calle Juan de Lanuza número 4, Silvia Pedrós y Guillermo Pérez encienden la lumbre que calentará los platos de cuchara que se servirán en su restaurante.

Un giro de 180 grados

Hace cinco años, Guillermo dejó de lado su profesión de arquitecto para dedicar su vida a su sueño: ser cocinero. En 2020 —y de la mano de su madre— emprendió en el mundo de la hostelería. No fue hasta 2023 cuando Silvia Pedrós pasó a formar parte del restaurante y, de este modo, comenzaría a liderar el restaurante Gran Pic junto a Guillermo.

“El proyecto inicial era un bar-restaurante, y Guillermo cambió la idea hacia lo que él quería hacer”, cuenta Silvia. Una iniciativa que surgió de la explotación de la Casa Rural Valle de Tena y que, a día de hoy, ha dado un giro de 180º desde su propuesta.

Este restaurante de Sallent de Gállego destaca por su cordero de Aragón / GRAN PIC

Una oferta culinaria con productos de temporada

En sus mesas, rojas cacerolas se sirven con cocidos y garbanzos y pequeños brioches de costilla de cerdo con mayonesa kimchi triunfan en su restaurante. Pero Silvia tiene claro cuál es el plato estrella del negocio: “El cordero de Aragón es nuestra especialidad; lo hacemos a baja temperatura y queda super tierno”.

Diversos panes y tortillas, junto a otros platos típicos —pero modernizados— se citan en su carta a precios competitivos. Todos ellos realizados con productos de temporada y de la tierra, algo que muchos clientes valoran en demasía. “Buscamos la excelencia y el producto de calidad”, afirma la dueña.

Platos de la oferta culinaria del Gran Pic / GRAN PIC

La unión del hombre y la montaña

Entre montañas escarpadas, el restaurante Gran Pic brinda sus propuestas culinarias a vecinos y turistas en pleno Sallent de Gállego, un “pueblo turístico y con mucha afluencia”. Aunque los martes permanece cerrado, de miércoles a lunes sus cocinas abren de 13:30 a 15:30, y de 20:00 a 22:00.

En su página web dicen: "Cuando el hombre y la montaña se unen, suceden cosas increíbles”. Y es en las opiniones de sus clientes donde demuestran la atención y la familiaridad con la que tratan a todos aquellos que pisan su negocio. En este rincón del Alto Aragón, Silvia y Guillermo han creado un destacado restaurante que muchos califican como una “experiencia impecable”.