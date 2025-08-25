El Museo de Oficios Antiguos de Sena cumple 10 años de historia

El Museo de Antiguos Oficios de Sena, en la provincia de Huesca, lleva abierto ya 10 años y en él se recopilan oficios perdidos y enseres de nuestros antepasados. Está dividido en tres plantas en las que su dueño, Alejandro Compay, tiene expuestas aproximadamente 7.000 piezas, todas explicadas gracias a etiquetas o a visitas guiadas. Y aunque para él se trata de un hobby, el objetivo es dar a conocer la vida y los oficios del pasado, al igual que conservar los enseres.

Estos objetos y piezas los empezó a coleccionar su padre en los 2000 y fue su hijo Alejandro quien continuó con la labor y decidió hacer algo con ellas. Escogió la antigua fonda de su tía para hacerlo y la convirtió en un verdadero museo de tres plantas. En él ha recopilado 170 temáticas de oficios perdidos, como el adobero, cañicero o soguero, labores tradicionales y partes principales de las estancias de una casa aragonesa. A día de hoy, este museo es una de las actividades imprescindibles en las visitas a Sena, junto con el Monasterio de Sijena y el museo de Miguel Servet.

Alejandro, en colaboración con su mujer e hijas, mantiene vivo este museo rural que se va ampliando cada año. A pesar de tener colecciones muy completas como la de la barbería o el dentista, sigue expandiendo los oficios y temáticas. "Hace poco instalé la zona de las antiguas imprentas y ahora estoy pensando en abrir una nueva zona dedicada a guerras y ejércitos”

Los objetos y enseres los obtiene de coleccionistas, ferias o de conocidos. A partir de aquí, Alejandro hace una selección. "Llevo mi marcha en la cabeza, ya los oficios como están bastante completos, busco piezas más difíciles”, dice. Muchas de sus piezas proceden de conocidos o amigos que no quieren tirar estas piezas a la basura o que quieren que sean recordadas y vistas en el museo. “Una vez me donaron un yunque de herrero. La persona me dijo que era de su padre y que, para estar tirado en casa, prefería que estuviera aquí”.

Imagen museo antiguos oficios / Servicio Especial

Muchas de las piezas que están expuestas han sido previamente restauradas. Alejandro explica “hemos ido aprendiendo con los años y hemos hecho cursos de restauración. Normalmente damos limpieza más que nada, le ponemos producto al hierro y tratamos la madera para la carcoma”, cuenta.

Alejandro añade que en algunos objetos investiga con antelación cómo restaurarlo, “hacerlo todo es muy complicado, a veces tengo dudas en reformarlos o no”. Además de la restauración y la colocación de los objetos, les coloca las etiquetas donde les expone su historia, al igual que la fecha y la procedencia. En algunos casos también pone el nombre de las familias a las que pertenece.

En cuanto a las visitas, suelen ser de familias, colegios o gente mayor. “La gente mayor recuerda esos oficios y a veces se ponen a llorar, se emocionan, y los críos, cuando se lo explicas, preguntan un montón", comenta.

visitas de colegios al museo / Servicio Especial

Con respecto a la duración de la visita, puede variar mucho. "Entre una hora si lo ves rápido o hasta un día entero”, asfirma. Los horarios de visita son flexibles, puesto que Alejandro se adapta a las necesidades de los visitantes. Los precios de entrada son 4 € para la entrada normal y 3 € para los grupos de más de 10 personas, mientras que los niños menores de 8 años entran gratis. Además de la visita, él aprovecha de vez en cuando para hacer a los turistas una visita guiada del pueblo.

Desde que abrieron en 2015, este museo ha participado en ferias como FITUR, Femoga o el Día de la Faldeta en Fraga. Asimismo, han cedido material para películas como Incierta Gloria, de Agustí Villaronga, y en el cortometraje de El talento de las moscas, de Laura Sipán. También han prestado material para exposiciones temporales y asociaciones.

Sobre qué le gustaría cambiar del museo, confiesa que “lo haría más grande. No imaginaba que fuera a llenar toda la casa en estos 10 años”. Alejandro explica que lo hace todo con su dinero y le encantaría que su museo estuviera en un sitio "con buenas instalaciones y más visibilidad".