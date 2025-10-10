La falta de precipitaciones y el calor reducen la vendimia de la D.O. Somontano a 15.536.507 kilos

La Denominación de Origen Somontano ha cerrado la vendimia con 15.536.507 kilos de uva, una cosecha ligeramente superior a la del pasado año, aunque inferior a las previsiones iniciales debido al calor y a la falta de precipitaciones en verano y la quinta más corta de los últimos veinte años.

Aunque las fechas globales son similares a las habituales, este año el grueso de la campaña se ha desarrollado en tiempo récord y más de un 90 % de uva ya estaba recogida en las bodegas el 13 de septiembre, cuando se registró pedrisco que no afectó de forma generalizada a los viticultores y bodegas, aunque sí dañó algunas parcelas de variedades de maduración tardía no vendimiadas en varios municipios de Somontano.

Según ha informado la denominación, la campaña se ha realizado de forma progresiva en función del periodo de maduración de cada variedad de uva, de forma que empezó con las de maduración temprana como chardonnay, gewürztraminer y merlot, para continuar, de acuerdo con la zona y el tipo de vino a elaborar, con tempranillo, pinot noir, sauvignon blanc, riesling, syrah, garnacha blanca, macabeo y alcañón.

Cabernet sauvignon, moristel, garnacha y parraleta han sido, por su propio ciclo de maduración tardía, las últimas en llegar a las tolvas de las bodegas.

Esa vendimia de cada variedad y parcela en el momento óptimo de maduración sumado al buen estado sanitario de la uva aseguran la calidad de la que hacen gala los vinos Somontano y cuyos blancos, rosados y tintos jóvenes saldrán al mercado próximamente.