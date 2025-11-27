Desalojados 200 vecinos por el riesgo de colapso de cuatro edificios en la plaza Santa Clara de Huesca

Unos 200 vecinos han tenido que ser desalojados este jueves de sus viviendas en la plaza Santa Clara de Huesca. El ayuntamiento de la localidad ha ordenado la salida de estas personas ante el riesgo de colapso de los cuatro edificios situados en la plaza. La medida afecta a unas 77 viviendas que en la actualidad están ocupadas entre los portales 1, 2, 3 y 4 de Santa Clara.

El Ayuntamiento de Huesca ha ordenado "de urgencia" el desalojo de estos cuatro inmuebles, en una acción "coordinada" con las comunidades de propietarios. Durante la retirada se ha permitido que los vecinos pudieran llevarse "enseres básicos". En paralelo, Servicios Sociales y el área de Desarrollo del consistorio oscense han activado "medidas de realojo provisional para aquellos vecinos que no tengan alternativa habitacional", han informado en un comunicado desde el ayuntamiento.

En el mismo escrito, el consistorio confirma que ha activado el nivel 1 de emergencia y que va a instalar "un puesto de mando avanzado en la misma plaza de Santa Clara" con la intención de coordinar el proceso. "El problema radica en la pérdida de estabilidad de los pilares que sustentan la estructura, por un proceso de carbonatación de la armadura del hormigón", insisten desde el consistorio.

Los edificios datan de los años 64 y 65 y pasaron la correspondiente ITE. El problema se ha detectado de manera reciente a raíz de unos trabajos en un local de la planta baja del número 4. Los técnicos han determinado que la mayoría de los pilares de la planta baja están afectados.

En estos momentos se están llevando a cabo dos trabajos en paralelo. Por un lado, el servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Huesca y la Secretaría están redactando "el proceso administrativo" para ordenar de manera formal el desalojo. Un documento que nacerá del informe del arquitecto de la propiedad.

Por otro lado, la Policía Local de Huesca, junto con los servicios sociales del consistorio, está trabajando en la comunicación a los vecinos afectados por el desalojo. Fuentes del ayuntamiento oscense han adelantado que la mayoría de las personas que viven en los bloques ya conocen la información, que ha sido transmitida en primer lugar por las comunidades de vecinos.