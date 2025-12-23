Este destino de Aragón es el primero del medio rural en España en lograr la máxima distinción de Destino Turístico Inteligente

El destino Guara Somontano acaba de conseguir la acreditación de Destino Turístico Inteligente que otorga la Secretaría de Estado de Turismo a través de la entidad pública Segittur después de someterse a una auditoría basada en 262 indicadores sobre accesibilidad, innovación, tecnología, sostenibilidad y gobernanza. El resultado no ha podido ser más satisfactorio ya que la marca Guara Somontano ha completado el 80,6% de este barómetro convirtiéndose en el primer destino del medio rural de España que alcanza esta cifra.

Cabe recordar que desde 2023, Guara Somontano ya recibió la certificación de Destino Turístico Inteligente Adherido al conseguir por su trabajo junto con las instituciones públicas, agentes sociales y turísticos y empresas del sector llegar al 67,3% de cumplimiento de estos indicadores. Desde entonces, la comarca ha seguido trabajando junto con el ecosistema turístico del territorio para avanzar en el cumplimiento de los restantes objetivos hasta conseguir la certificación, comunicada ayer por Segittur . De esta forma Guara Somontano pasa a ocupar uno de los diez únicos Destinos Turísticos Inteligentes que ocupan las principales poblaciones turísticas del país: Barcelona, Bilbao, Benidorm, Donostia/San Sebastián, Gijón/Xixón, Lloret de Mar, Valencia, Santander y Vitoria-Gasteiz.

Desde Segittur felicitan el trabajo realizado por la Comarca del Somontano que le ha valido convertirse en el “primer territorio rural que obtiene la máxima distinción en toda España, lo que refleja el compromiso del destino con el desarrollo de un modelo turístico sostenible en el tiempo, equilibrado y para todos, sustentado sobre la base de la gobernanza e impulsado mediante las palancas de la innovación y la tecnología. En definitiva, el desarrollo planificado de una comarca que mira por sus residentes y por los visitantes que recibe”.

La entidad pública dependiente del Ministerio de Turismo agradece al equipo humano del departamento de Turismo de la comarca con los que he compartido espacios de reunión semanales durante los meses de desarrollo del diagnóstico de renovación, “además de a todos los técnicos de la comarca y actores tanto públicos como privados que han colaborado en todo momento, mostrando un gran compromiso con el proyecto. Sé de buena fe la constancia y el gran esfuerzo que habéis hecho y el interés que tenéis por seguir mejorando y crecer como destino turístico bajo las bases de un desarrollo turístico sostenible en el tiempo y responsable con el territorio sobre el que se sustenta la actividad turística”, indica la directora de Investigación, Desarrollo e Innovación Turística de Destinos Turísticos Inteligentes, Elena Martín.

El grado de cumplimiento medio del total de requisitos viene determinado por el resultado obtenido por cada uno de los ejes de actuación. En 2025 el eje con mayor grado de cumplimiento es Sostenibilidad con un 90,2%, seguido por los ejes de Accesibilidad (80,9%), Gobernanza (76,9%), Tecnología con un 71% e Innovación (66,5%).

La entrega de este galardón tendrá lugar en enero en la próxima edición de Fitur, la Feria Internacional de Turismo que se celebra en Madrid.

Desde la Comarca de Somontano se valora notablemente este gran paso. El presidente Saúl Pérez lo define como un “hito histórico”. “Es un gran día para la Comarca de Somontano, ya que hemos conseguido la distinción de Destino Turístico Inteligente. Somos el primer territorio rural de toda España en conseguir esta distinción y nos equipara a sólo nueve destinos más que tienen este galardón: destinos como Barcelona, Bilbao, San Sebastián, Vitoria, Lloret de Mar …Destinos de primerísimo nivel turístico en España. Y eso lo hemos conseguido con unos medios humanos limitados en esta comarca, pero que con su gran trabajo han logrado que esta distinción venga a nuestro territorio”, ha afirmado el presidente comarcal.

Por su parte, la vicepresidenta de la Comarca y consejera de Turismo, Pilar Lleyda, destaca que la consecución de este distintivo supone “un reconocimiento a un modelo turístico. Es mucho más que un reconocimiento a nivel nacional, sino que es un premio y una confirmación del modelo sostenible, innovador y de vanguardia accesible que se está llevando a cabo en el territorio”. Y ha anticipado que a partir de ahora se iniciará un plan de ejecución y seguimiento de los avances conseguidos puesto que “este sello de calidad importante deberá de ser renovado”. Además, ha recordado que el Plan Estratégico 2026 – 28, anunciado en el reciente Consejo Sectorial de Turismo, estará marcado por el sello DTI.