Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alud BielsaCalendario 2026Real ZaragozaVive LatinoTiempo ZaragozaVPO Zaragoza
instagramlinkedin

La ciudad de Huesca alcanza los 56.303 habitantes, con 453 vecinos más durante 2025

En los últimos diez años, la ciudad ha aumentado su población en 3.632 personas

Edificio del Ayuntamiento de Huesca

Edificio del Ayuntamiento de Huesca / El Periódico

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Huesca

La ciudad de Huesca cuenta con 56.303 habitantes, 453 más que el año pasado, según los datos del Padrón Municipal de Habitantes a fecha 1 de enero de 2026, ha informado este viernes el Ayuntamiento.

Del total de habitantes, 29.079 son mujeres y 27.224, hombres, siendo las franjas de 46 a 50 años --4.536-- y la de 51 a 55 --4.169-- las que registran las cifras más elevadas. Huesca cuenta, además, con 219 personas mayores de 96 años. Como dato destacado, apuntar que, en los últimos 10 años, desde 2016, Huesca ha aumentado su población en 3.632 personas.

Por barrios, el más poblado es el de San Lorenzo, con 14.264 vecinos, seguido de Santo Domingo y San Martín (10.648), Santiago (7.391) y Perpetuo Socorro (6.938). A más distancia se encuentra el barrio de San José con 3.976 habitantes, María Auxiliadora (3.967), La Encarnación (3.659), La Catedral (3.221) y San Pedro (1.382).

Por otro lado, los menos poblados vuelven a ser los barrios rurales de Fornillos de Apiés y Tabernas del Isuela, con 24 y 27 vecinos, respectivamente.

En cuanto a la población extranjera empadronada en Huesca, ésta asciende a 8.268 personas, 254 más que el año anterior, de 112 nacionalidades diferentes. Las comunidades más numerosas son la marroquí (1.277), colombiana (1.034), rumana (991), venezolana (541), nicaragüense (399), ucraniana (353) y china (303).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Feli se jubila y Zaragoza se queda sin su 'mejor tortilla de patata': 'Llevamos desde el 91 al pie del cañón
  2. Desalojadas de manera 'urgente' 30 personas de un edificio okupado en el centro de Zaragoza
  3. Cambio drástico del tiempo en Aragón: la borrasca Francis traerá nieve y temperaturas gélidas antes de Reyes
  4. La madre de Cala, la primera bebé de Zaragoza del año: 'Ha sido un poco surrealista, diferente y para recordarlo toda la vida
  5. Suben los precios del bus y el tranvía por cuarto año consecutivo: así quedan las tarifas en Zaragoza para 2026
  6. El Real Zaragoza paga por los pelos los 10 millones para construir la Nueva Romareda: esta es la fórmula utilizada por los accionistas
  7. Incertidumbre entre los bares de la 'City' en Zaragoza ante las obras de la calle Pedro Cerbuna: "Ni carta, ni correo, ni nada"
  8. Zaragoza sube el precio del Bizi: esto costarán los abonos y los viajes en 2026

La víctima del alud de Bielsa es un profesor de la Universidad de Zaragoza y trabajador social del ayuntamiento

La víctima del alud de Bielsa es un profesor de la Universidad de Zaragoza y trabajador social del ayuntamiento

La ciudad de Huesca alcanza los 56.303 habitantes, con 453 vecinos más durante 2025

La ciudad de Huesca alcanza los 56.303 habitantes, con 453 vecinos más durante 2025

Otro alud mortal: muere un montañero de Zaragoza que realizaba una ruta con raquetas en el valle de Bielsa

Otro alud mortal: muere un montañero de Zaragoza que realizaba una ruta con raquetas en el valle de Bielsa

El Gobierno de Aragón concederá la medalla al mérito deportivo a García-Dihinx y Natalia Román

El Gobierno de Aragón concederá la medalla al mérito deportivo a García-Dihinx y Natalia Román

El Ayuntamiento de Aínsa grava desde este año las viviendas vacías del municipio

El Ayuntamiento de Aínsa grava desde este año las viviendas vacías del municipio

El "equipazo" de García-Dihinx en el hospital de Huesca llora su muerte: "Era un niño grande"

El "equipazo" de García-Dihinx en el hospital de Huesca llora su muerte: "Era un niño grande"

El Ayuntamiento de Binéfar concede nuevas subvenciones de unos 160.000 euros para rehabilitar viviendas

El Ayuntamiento de Binéfar concede nuevas subvenciones de unos 160.000 euros para rehabilitar viviendas

Sallent de Gállego declara un día de luto en recuerdo de los tres fallecidos por el alud en Panticosa

Sallent de Gállego declara un día de luto en recuerdo de los tres fallecidos por el alud en Panticosa
Tracking Pixel Contents