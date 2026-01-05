Un detenido en Jaca ingresa en prisión tras robar en Pamplona herramientas especializadas

La Policía Nacional ha interceptado en Jaca (Huesca) un vehículo cuyos ocupantes regresaban de cometer robos en vehículos de empresas técnicas y de construcción de Pamplona (Navarra), según ha informado la Comisaría Provincial de Huesca este lunes.

La Unidad de Controles Móviles de la Comisaría conjunta de Canfranc-Urdós se encontraba realizando un control, el 9 de diciembre, en las carreteras transfronterizas cuando los agentes observaron un vehículo que, al observar el operativo, realizaba pequeñas maniobras esquivas.

Los agentes identificaron a sus ocupantes, tratándose de dos hombres de nacionalidad chilena, con multitud de antecedentes por robos con fuerza, a los que además les constaban sendas órdenes de expulsión de territorio Schengen y a uno de ellos una orden judicial de ingreso en prisión por robo con fuerza. Los mismos se desplazaban desde Pamplona y se dirigían a Barcelona, ciudad en la que residían.

Al registrar el vehículo, los agentes localizaron en el maletero una gran cantidad de herramientas muy especializadas y de alto valor. Los dos hombres fueron trasladados a la Comisaría de Policía Nacional de Jaca, donde se tramitaron las detenciones y las herramientas fueron intervenidas para averiguar su procedencia.

El detenido al que le constaba una requisitoria judicial ingresó en prisión. De esta investigación se hizo cargo el Grupo Operativo Local de la Comisaría de Policía Nacional de Jaca que, tras realizar diversas gestiones, averiguó que las herramientas habían sido sustraídas del interior de furgonetas de dos empresas dedicadas al servicio técnico y a la construcción de Pamplona. Las herramientas fueron entregadas a sus legítimos propietarios.