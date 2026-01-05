La Guardia Civil detiene a tres personas por el hurto de almendras con valor de 6.000 euros

La Guardia Civil ha detenido a tres personas por hurtar, presuntamente, 3.500 kilos de almendras y causar daños en una explotación agraria de Albalate de Cinca (Huesca). Los detenidos se encuentran en libertad con cargos.

Además, uno de los tres detenidos es presuntamente autor de un delito de usurpación de estado civil y otro de falsedad documental, ocurridos en el Cinca Medio y La Litera.

A finales del mes de septiembre del pasado año, el Equipo ROCA de la Compañía de la Guardia Civil de Fraga inició las investigaciones por el hurto de unos 3.500 kilos de almendras, siendo el valor de lo sustraído y de los daños ocasionados de unos 6.000 euros.

Los agentes pudieron constatar que los posibles autores actuaban en horario nocturno. Así mismo, acreditaron que estos, tras los robos, vendían el fruto sustraído a una empresa de la provincia de Huesca, dedicada a la compra del mismo, adquiriéndolo sin llevar un control de trazabilidad y sin exigir documentación alguna que acreditase que el vendedor fuera agricultor o dispusiera de una explotación agrícola de este tipo de producto.

Los investigadores dieron cuenta a Inspección del Área de Sanidad y Certificación Vegetal del Gobierno de Aragón. Finalmente, en el mes de octubre del pasado año, llevaron a cabo las detenciones.

Durante las actuaciones se constató que uno de los detenidos hacía uso de documentación falsa y manipulada para efectuar las ventas de la almendra, haciendo uso de una identidad usurpada, por lo que se le detuvo por un delito de falsedad documental y otro de usurpación de estado civil.

Los detenidos son dos hombres y una mujer entre 38 y 42 años, todos vecinos de la comarca del Bajo Cinca. El Equipo ROCA de la Compañía de la Guardia Civil de Fraga instruyó las correspondientes diligencias que, junto con los detenidos, fueron remitidas al Tribunal de Instancia de guardia de Fraga, quedando los detenidos en libertad con cargos.