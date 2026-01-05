Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Huesca destina más de 14.000 euros en la reparación del camino entre los Cierzos y las Cruces

Las labores de reparación del Ayuntamiento, que incluyen trabajos en cunetas y firme, buscan mejorar la evacuación de agua y frenar el deterioro del pavimento municipal

El Ayuntamiento de Huesca ha adjudicado a Giral Excavaciones y Obras SL las obras de reparación del pavimento existente entre el camino de los Cierzos y el camino de las Cruces, por un importe de 14.205,40 euros.

La actuación permitirá intervenir sobre un camino de titularidad municipal que presenta un importante deterioro del firme, con numerosos baches que dificultan la circulación de los vehículos que acceden a las propiedades situadas en su entorno, según ha informado el consistorio oscense.

Según recoge el proyecto técnico, la intervención se desarrollará sobre un tramo de 978 metros lineales, con una anchura media de 3,10 metros, e incluirá trabajos de reparación del firme, mediante el relleno, extendido y compactación de zahorras, así como labores de limpieza, perfilado y acondicionamiento de cunetas, con el objetivo de mejorar la evacuación del agua y frenar el progresivo deterioro del pavimento.

El plazo de ejecución de las obras será de 10 días desde el inicio de los trabajos.

Huesca destina más de 14.000 euros en la reparación del camino entre los Cierzos y las Cruces

