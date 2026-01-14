El aeródromo de Coscojuela de Sobrarbe cierra 2025 con un balance positivo: estas son las cifras

El aeródromo altoaragonés de Coscojuela de Sobrarbe ha cerrado el año 2025 con un total de 402 aeronaves recibidas, con un pico de visitas entre los meses de mayo y agosto, según ha informado este miércoles el Ayuntamiento de Aínsa.

Cataluña, Aragón, Madrid, Valencia, La Rioja, Valladolid o Ávila son algunas de las procedencias nacionales habituales, primando en términos internacionales los visitantes del sur de Francia, Alemania, Países Bajos e Italia.

La infraestructura, que gestiona la asociación deportiva Pirineo Aragonés gracias a un convenio con el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe, ha visto mejorar sustancialmente sus instalaciones en los últimos años.

En 2025, con la colaboración del ayuntamiento ainsetano y el trabajo voluntario de la escuela de vuelo Girolibre, también se ha emprendido la obra de la cubierta del camión de rescate y extinción contra incendios, que ha supuesto una inversión de más de 5.000 euros por parte del consistorio.

A lo largo de 2025, este espacio ha celebrado jornadas de vuelo y visitas organizadas desde los aeródromos de Villanueva de Gállego (Zaragoza), Igualada (Barcelona) y Santa Cilia de Jaca y Benabarre, ambos en la provincia de Huesca, entre otros.

"Recibimos, además, la visita del bisnieto de Juan de la Cierva, ingeniero, inventor y desarrollador del autogiro, eligiendo a Girolibre para su primer vuelo en este tipo de aeronaves, lo cual fue un honor para la escuela de vuelo y para nuestro aeródromo", ha afirmado el gerente de Girolibre, Rafael García.

El aeródromo continúa compartiendo espacio aéreo e instalaciones con hidroaviones y helicópteros de emergencias siempre que la situación lo requiere.

El alcalde de Aínsa, Enrique Pueyo, ha incidido en el privilegio que supone tener una infraestructura de estas características en la localidad y en la comarca de Sobrarbe.

"En 2025, los visitantes al aeródromo han repercutido en la economía de los pequeños negocios notablemente, ya que se han derivado del uso del mismo 342 alojamientos y alrededor de 1.850 comidas en establecimientos sobrarbenses", ha destacado.