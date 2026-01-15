Así celebra Aramón el Día Internacional de la Nieve: esquí de día y festival de música por la noche

Las estaciones del Grupo Aramón, que ofrecen en este momento más de 210 kilómetros esquiables, afrontan uno de los fines de semana de mayor oferta del invierno, combinando deporte, competiciones, actividades familiares, la celebración del Día Mundial de la Nieve y el debut del Medusa Winter Takeover en Marchica.

El festival Medusa, uno de los referentes nacionales de la música electrónica, estrenará este sábado un nuevo formato adaptado al entorno invernal, el Medusa Winter Takeover, ha informado Aramón.

La cita se celebrará este fin de semana en Marchica, el après-ski de Formigal-Panticosa, a partir de las 17.00 horas, trasladando por primera vez el universo Medusa a un escenario de nieve con electrónica y producción audiovisual.

El cartel incluirá, entre otros artistas, al dúo internacional Vini Vici, referentes mundiales del 'psytrance', el dúo italiano DJs From Mars y 2Serna, formado por el histórico Miguel Serna y su hija Brenda Serna, una de las revelaciones recientes de la electrónica nacional.

El estreno del Medusa Winter Takeover coincidirá con uno de los mejores momentos de la temporada, ofreciendo este fin de semana más de 210 kilómetros esquiables entre todas sus estaciones. Se trata de la mayor oferta del invierno hasta la fecha y consolida el atractivo del destino, que suma deporte, ocio y après-ski.

Eventos deportivos

La estación de Formigal-Panticosa acogerá una completa programación deportiva de categorías base y competiciones nacionales. El sábado, se disputará el Trofeo Panticosa U10/U12, con prueba de Gigante en la pista Stadium, mientras que el domingo se celebrará en Formigal el Trofeo Paco el Maestro U10/U12, en formato SL en la pista Cronoslalom.

En Cerler, tendrá lugar la segunda fase de la Copa de España U14/U16, con pruebas de Supergigante el viernes y sábado y Slalom el domingo, una de las citas destacadas del calendario formativo nacional.

Además, el domingo se celebrará el Día Mundial de la Nieve con actividades orientadas al público infantil y a familias. En Formigal-Panticosa se organizará una bajada con Snowy desde el Llano de Cantal hasta Sextas, mientras que en Javalambre y en Valdelinares los más pequeños podrán participar en una bajada conjunta con Snowy, disfrutar de una chocolatada y de actividades de animación infantil en Snowy Trineos.

Agenda musical

El fin de semana contará también con una amplia programación musical impulsada por Marchica Experience con propuestas en todas las estaciones.

En Formigal-Panticosa, la agenda se abrirá el viernes con el show especial 'Pure Marchica' y el sábado comenzará con una preparty del Medusa Takeover, que tendrá lugar en Cabaña Garmet Lounge de 12.00 a 15.30 horas, con Sara de Araujo y Pive al frente.

El sábado, la música también será protagonista en las sesiones previstas en El Iglú con Xune, en Cabaña Izas con Alex Tena y actuación de saxofón en directo, en M the Club con Maik Man, en Cantal con Leo Susana y en M Big Room con Mawey, Arkaitz y Arnny Montana.

El domingo, la propuesta de après-ski continuará con David Nal en Marchica, junto a Le Villain en El Iglú y Andrés Macnamara en Cabaña Garmet Lounge.

En Cerler, tendrá lugar Remáscaro Homies el viernes y la actuación de Ardiya el sábado.

En Teruel, Valdelinares acogerá la actuación de Ele el sábado y Panacas el domingo, completando así la oferta musical del fin de semana.

Viajes Aramón

Para quienes deseen planificar una escapada completa a la nieve, Viajes Aramón ofrece diferentes opciones de alojamiento y paquetes combinados con forfait y actividades, adaptados a familias, grupos de amigos y visitantes que buscan estancias de fin de semana o vacaciones más prolongadas.

Además, hasta el domingo, 18 de enero, se mantienen ofertas en forfaits y packs familiares, pensadas para aprovechar las buenas condiciones de nieve y la agenda del fin de semana.

Los paquetes permiten reservar alojamiento, servicios de nieve y experiencias asociadas en un mismo producto, facilitando la organización del viaje y optimizando el aprovechamiento de la visita.