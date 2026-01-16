El nuevo aparcamiento disuasorio del paseo Ramón y Cajal de Huesca abre al público tras la finalización de las obras

El Ayuntamiento de Huesca ha abierto ya al público el nuevo aparcamiento disuasorio del paseo Ramón y Cajal, una infraestructura estratégica para la ciudad que mejora la movilidad urbana y fomenta un modelo de transporte más sostenible.

Con motivo de su puesta en servicio, la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, acompañada por el concejal de Urbanismo y Movilidad, Iván Rodríguez, y técnicos municipales de urbanismo, ha visitado este nuevo equipamiento municipal, que ya puede ser utilizado por vecinos y visitantes.

El aparcamiento, ubicado en la avenida Ramón y Cajal, 92, ocupa una superficie aproximada de 2.800 metros cuadrados y cuenta con capacidad para 58 plazas para turismos y 14 para autocaravanas, que pueden destinarse a un total de hasta 86 vehículos en ausencia de estas. Dispone además de dos plazas reservadas para personas con movilidad reducida, zona de aparca-bicis, papeleras y una fuente de agua potable de uso público.

La actuación ha permitido transformar una parcela municipal que se encontraba muy deteriorada y era utilizada como aparcamiento de manera precaria, en un espacio moderno, seguro y funcional, dando respuesta a una demanda histórica del entorno y mejorando la ordenación del tráfico en uno de los accesos a la ciudad.

Entre los servicios incorporados destacan cuatro puestos de recarga eléctrica para vehículos, un punto de lavado para caravanas con cabina de limpieza, así como áreas específicas de vaciado, abastecimiento y conexión eléctrica para autocaravanas.

Las obras han incluido la renovación completa de las redes de saneamiento y abastecimiento, la instalación de alumbrado público con tecnología LED de bajo consumo, nueva señalización vertical y horizontal, y una reorganización de los accesos para mejorar la seguridad vial y la accesibilidad. Asimismo, se ha mantenido la acera perimetral para garantizar la correcta circulación peatonal.

Uno de los ejes fundamentales del proyecto ha sido la sostenibilidad y la integración paisajística, una línea de trabajo prioritaria para el actual equipo de gobierno.

Se han conservado los árboles existentes y se han plantado doce nuevos ejemplares de arce rojo (Acer rubrum), junto con nueve arbustos Photinia Little Red Robin, con el objetivo de generar zonas de sombra y mejorar la calidad ambiental del entorno.

Además, se han empleado pavimentos ecológicos y filtrantes que favorecen la absorción del agua de lluvia y reducen el impacto ambiental.

Estrategia global de movilidad en la ciudad

Esta actuación se enmarca en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible y forma parte de la estrategia global del Ayuntamiento de Huesca para reducir la presión del tráfico en el centro de la ciudad, disminuir las emisiones contaminantes y fomentar el uso del transporte público y modos de movilidad más sostenibles, avanzando hacia una ciudad más ordenada y habitable.

El proyecto ha contado con financiación europea a través de los fondos NextGeneration EU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y ha sido ejecutado por la empresa Arno Infraestructuras SLU, con una inversión de 339.051,20 euros.

La apertura de este aparcamiento se suma a la de la calle Zaragoza, que cuenta con 150 plazas y también se ha puesto en funcionamiento este viernes y la de Pilar Lorengar, de 200, que funciona a pleno rendimiento.