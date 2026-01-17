Las obras de la calle oscense Padre Huesca obligan a desviar el tráfico

Policía Local y Ayuntamiento de Huesca han informado de las afecciones al tráfico que se producirán con motivo de las obras de reurbanización del último tramo de la calle Padre Huesca, comprendido entre la calle de la Merced y la plaza de Santa Clara, que se desarrollarán por fases con el objetivo de minimizar las molestias al vecindario.

Previamente al inicio de estas afecciones, responsables municipales mantuvieron el pasado jueves una reunión informativa con los vecinos del ámbito de actuación para explicar el desarrollo de las obras, las afecciones previstas al tráfico y los itinerarios alternativos, así como para resolver dudas y recoger aportaciones.

Durante la ejecución de los trabajos, los accesos a la zona se realizarán desde la calle Cabestany, a través de la calle Manuel Bescós y la calle Roldán.

Asimismo, el acceso al tramo de la calle San Lorenzo comprendido entre la Merced y Santa Clara se efectuará por las calles Torremendoza y Jazmín.

En cuanto a las salidas, se han establecido varios itinerarios alternativos. Por un lado, la salida desde la calle San Lorenzo hacia el Coso se realizará por la calle Argensolas, que cambiará temporalmente su sentido de circulación, y por la plaza San Antonio. Por otro, la salida hacia Torremendoza se realizará por la calle Jazmín.

Con el fin de facilitar la movilidad de los vecinos afectados, los garajes situados en el tramo de la calle Padre Huesca incluido en el ámbito de la obra dispondrán de un aparcamiento provisional habilitado en un solar situado entre las calles Roldán y Padre Huesca.

Además, desde el área de Servicios Generales se informa de que el lunes 19 de enero, a partir de las 8.00 horas, y hasta la finalización de los trabajos, se llevará a cabo un corte de suministro de agua para realizar la conexión provisional de las tomas de agua en la calle.

Asimismo, para poder realizar los trabajos de conexión del saneamiento de la calle Padre Huesca con el colector existente en la calle Cabestany, se procederá al corte del tramo de Cabestany desde la plaza de Santa Clara, de manera que se accederá al tramo no afectado de esta vía desde la calle Santo Ángel de la Guarda, así como al aparcamiento de la calle San Antonio. Este corte se mantendrá desde el lunes 19 hasta el domingo 25 de enero.

Para garantizar la operatividad de la obra, se ha previsto el acceso de los vehículos de obra por las calles Benabarre, Manuel Bescós, Roldán y Argensolas, desde donde realizarán las maniobras necesarias y abandonarán la zona por la calle Argensolas y la calle San Lorenzo hasta la calle Jazmín.

Para ello, será necesario impedir temporalmente el acceso de vehículos a la calle San Lorenzo desde la calle Jazmín y modificar el sentido de circulación de la calle Argensolas respecto al actual.

Todas las afecciones estarán debidamente señalizadas y el Ayuntamiento agradece la colaboración y comprensión de vecinos y usuarios ante las molestias temporales derivadas de una actuación que permitirá mejorar la accesibilidad, los servicios urbanos y la calidad del espacio público en esta zona de la ciudad.