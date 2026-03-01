La Guardia Civil rescata a siete personas en montaña en Huesca entre el lunes y el sábado

La Guardia Civil ha realizado un total de siete rescates de montaña en la provincia de Huesca entre el lunes y el sábado, entre ellos, el de un escalador que se fracturó el tobillo el martes en la vía Santo Domingo. Según ha informado el instituto armado este domingo, el primero de los rescates se produjo el lunes, después de recibir a las 13.40 horas un aviso que comunicaba que una senderista se había lesionado el tobillo en el Camino del Cielo, en Las Peñas de Riglos.

Por ello, se activó GREIM de Huesca, la unidad aérea de Huesca y el médico del 061 que, tras sobrevolar la zona y localizar a la senderista, una mujer de 71 años y vecina de Badalona (Barcelona), la evacuaron y trasladaron en la aeronave hasta el Hospital San Jorge de la capital altoaragonesa.

El segundo aviso llegó a las 20.00 horas e informaba de que otro senderista, un vecino de Valencia de 46 años, se había quedado bloqueado en una zona abrupta en el barranco de San Epifanio, en Canfranc, debido a la gran cantidad de nieve, por lo que se activo el GREIM de Jaca, que lo localizó y acompañó hasta Canfranc Estación.

El martes

El martes, el primer aviso fue a las 15.10 horas, motivado por la caída de un escalador en la vía Santo Domingo, en los términos municipales de Monfalcó-Viacam y Litera, lo que le causó la fractura de un tobillo. Para este caso se activó GREIM de Huesca, la unidad aérea de Huesca y un médico del 061 y, tras sobrevolar la zona y tras localizar al escalador, un hombre de 58 años de la comarca del Bajo Cinca, y a su acompañante, una mujer de 35 de La Litera, que se encontraba ilesa, fueron evacuados y trasladados en la aeronave hasta el aparcamiento donde se encontraba su vehículo.

Ese mismo día, a las 16.00 horas, llegó el aviso de que un esquiador de montaña se había lesionado la rodilla en las inmediaciones del ibón de Salterillo, en Benasque, debido a las condiciones de la nieve. Se activó GREIM de Benasque, la unidad aérea de Huesca y el médico del 061 y, tras sobrevolar la zona y localizar al esquiador, un hombre de 39 años vecino de Requena (Valencia), fue evacuado y trasladado en la aeronave hasta la helisuperficie de Benasque y, posteriormente, a Llanos del Hospital, donde se encontraba su vehículo particular.

El sábado, el primer aviso se produjo a las 14.45 horas para comunicar que dos senderistas se habían extraviado mientras realizaban la ruta de las Tres Cascadas, en Cerler. El GREIM de Benasque se dirigió primero en vehículo oficial y después a pie y, tras localizar a los senderistas, un hombre de 19 años y una joven de 17, vecinos de Zaragoza, fueron acompañados hasta su vehículo.

Más avisos

Y las 15.50 horas, se recibió otro aviso que comunicaba que una esquiadora, mientras realizaba la actividad fuera de pistas en las inmediaciones del Pico Rincón del Cielo, en Cerler, se había quedado enriscada y desorientada. El GREIM de Benasque y la unidad aérea de Huesca acudieron a la zona y, tras localizar a la esquiadora, una mujer de 32 años vecina de Barcelona, esta fue evacuada y trasladada en la aeronave hasta la helisuperficie de Benasque.

El tercer aviso del día llegó a las 17.00 horas, motivado por un montañero que presentaba síntomas de agotamiento y no podía continuar con la actividad en las inmediaciones del Refugio de Ordelca, en Aragües del Puerto. Por este motivo se activó GREIM de Jaca, la unidad aérea de Huesca y el médico del 061 que, tras sobrevolar la zona y localizar al montañero, un varón de 59 años vecino de San Sebastián, lo evacuaron y trasladaron en la aeronave hasta el aparcamiento del Refugio de Lizara.