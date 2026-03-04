Huesca soluciona problemas de accesibilidad y drenaje con la mejora del pavimento entre Pirineos y Monrepós

El Ayuntamiento de Huesca ha finalizado los trabajos de mejora del pavimento y del entorno urbano realizados por las brigadas municipales en el tramo comprendido entre la avenida Pirineos y el pasaje Monrepós, una actuación que da respuesta a una demanda vecinal y que ha permitido solucionar los problemas de accesibilidad y drenaje existentes en la zona.

La intervención se ha llevado a cabo en un punto que presentaba un notable deterioro del pavimento debido principalmente al crecimiento de las raíces de los árboles, que habían provocado el levantamiento de baldosas, así como a la acumulación de agua en los parterres tras los episodios de lluvia, una situación que generaba tropiezos y dificultades de paso para los peatones, según ha informado el consistorio oscense.

Los trabajos han consistido en la eliminación de los alcorques individuales existentes y su sustitución por otros dos corridos por cada grupo de tres olmos, con unas dimensiones aproximadas de 1,2 metros de ancho por 15 metros de largo, ejecutados con pavimento drenante para mejorar la evacuación del agua, evitar encharcamientos y favorecer el buen estado del arbolado.

Además, se ha realizado la pavimentación completa del tramo afectado mediante baldosas de nueve pastillas, lo que ha permitido unificar la superficie y mejorar tanto la accesibilidad como la seguridad peatonal. La actuación ha incluido también la ejecución de tres rebajes de acera, dos situados en los extremos de la plaza y un tercero orientado hacia la acera de los números impares, facilitando así el tránsito de personas con movilidad reducida.

Noticias relacionadas

La intervención se completa con la instalación de una fuente de agua potable, un hidrante para incendios, nuevos aparcabicis y la colocación de vallas tipo San Andrés con el objetivo de evitar que los vehículos invadan la acera y deterioren el pavimento.