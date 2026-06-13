Protesta en Huesca para reclamar mejores conexiones: "Más carreteras y menos Romaredas"

Vecinos y representantes públicos integrados en varias plataformas ciudadanas se han concentrado este sábado en Huesca para reclamar al Gobierno de Aragón la mejora urgente de varias carreteras de la provincia ante el deteriorado estado en el que se encuentran y el riesgo que entraña circular por ellas.

Llegados de diferentes pueblos de la Hoya de Huesca, La Jacetania, Los Monegros, Sobrarbe, Somontano de Barbastro, Monzón y La Litera, los manifestantes han coreado mensajes como "Azcón, arregla el socavón", "no escombreras, queremos carreteras" y "más carreteras y menos Romaredas", entre un estrépito de pitidos de silbatos.

El acto 'Sábado Negro' toma el testigo de los 'Martes negros' que se vienen sucediendo en Los Monegros para exigir el arreglo de la A-31, y de la reciente marcha lenta que llevaron a cabo vecinos de Ayerbe, Biscarrués y Ardisa para exigir la mejora de la A-125, ha sido un ensayo general de una próxima manifestación que se prepara a la vuelta del verano, en el mes de septiembre.

La cuestión general del estado de las carreteras de la provincia altoaragonesa ha sido abordada recientemente en varias ocasiones en las Cortes con motivo de diferentes iniciativas parlamentarias y los vecinos están enviando escritos al Justicia de Aragón.

Los concentrados este sábado han reclamado que se intervenga de manera inmediata en la A-2605 de Jaca a Aisa, en la A-2609, la vía que recorre el valle de Chistau; la A-130, de Alcolea de Cinca a Monzón; la A-1239, de Albalate de Cinca a Binéfar; la A-2214, de Ontiñena a Candasnos, la A-131, de Sariñena a Huesca, y la A-125, que conecta Ardisa, Biscarrués y Ayerbe.

Gobierno de Aragón: "Un puro ejercicio de hipocresía"

La concentración ha sido calificada por el Gobierno de Aragón como "un puro ejercicio de hipocresía". Desde el Pignatelli, el director general de Carreteras, Miguel Ángel Arminio, considera que se trata de "una protesta orquestada por quienes exigen el arreglo urgente de las mismas carreteras que ellos --en alusión al PSOE-- fueron incapaces de arreglar cuando gobernaron durante sus ocho años de Gobierno, incumpliendo flagrantemente el Plan General de Carreteras 2013-2024, cuya ejecución dejaron en un raquítico 22%". Así, el director general señala que cuatro de las seis carreteras por las que este sábado se ha reclamado estaban incluidas en ese Plan General: la A-1239, la A-125, la A-130 y la A131.

"Que el estado de las carreteras por las que reclaman no es el deseable lo tenemos claro y lo compartimos, lo que es inaceptable es que quien tenía que haberlas arreglado con la ejecución del Plan General no lo hizo, incumpliendo un compromiso con los vecinos de los municipios de Huesca que ahora sufren el mal estado de estas vías", ha reprochado Arminio.

En este sentido, el director general de Carreteras ha recordado que "el mal estado de esas vías no es de ahora, que conste, son carreteras que llevan en muy mal estado desde hace muchos años, por eso fueron incluidas en el Plan General, el problema es que cayeron en el olvido con el silencio cómplice de quienes ahora ponen el grito en el cielo porque el color político del gobierno actual no es el suyo".

Además, ha añadido, se da la circunstancia de que "no contentos con no haber arreglado esas carreteras con el Plan General, como era su obligación, tampoco las incluyeron en ninguno de los 11 itinerarios del Plan Extraordinario de Carreteras, que se diseñaron con el PSOE al frente del Gobierno de Aragón", ha añadido el director general.

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De ahí que, según sostiene, las protestas de este sábado en Huesca "son pura hipocresía por partida doble". Arminio carga contra el PSOE por su "dejadez" e "incapacidad" para ejecutar el Plan General y su "incompetencia" para diseñar un Plan Extraordinario en base a las necesidades reales del territorio. Ello, defiende, "nos ha conducido a que haya carreteras en un estado de franco deterioro después de que no se haya realizado en ellas inversión alguna en los últimos 20 años, sino que las actuaciones se han limitado al mantenimiento ordinario".