El pequeño pueblo del Pirineo donde Leticia Sabater actuará este viernes: llega el fenómeno del "pepinazo"

Leticia Sabater ha reconocido en múltiples vídeos tener un cariño especial a Aragón, una tierra que siempre la tiene en mente a la hora de buscar gente para cantar en las distintas fiestas. Este caso no ha sido distinto, la cantante catalana llega al territorio oscense de Losanglis, en el municipio de Ayerbe.

La fecha lleva reservada en la agenda de la cantante algo más de un año, y es el principal atractivo de las fiestas de Santiago en esta pequeña localidad. Cantará el viernes 17 de julio a las 00:00 h, siguiendo al chupinazo previsto para las 20:30 h. Después del concierto de Leticia Sabater, habrá una sesión de discomóvil.

Leticia Sabater ha sabido reinventarse de forma clara, convirtiéndose en una artista establecida para las fiestas en localidades diversas. Cantó hace algunas semanas, el 27 de junio, en Parque Venecia con motivo de las fiestas del barrio. Antes de este concierto, la cantante admitió que, para ella, "actuar en Aragón es hacerlo en mi casa, ante mi gente. Me siento muy respetada y querida. Y eso se nota en el escenario. Siempre salgo a cantar con muchas ganas, pero aquí todavía más".

Otros eventos en las fiestas de Santiago

Este concierto será de los primeros eventos de las fiestas en honor al apóstol Santiago que se celebran todos los años en torno a la tercera semana de julio. Están organizadas por el ayuntamiento de Ayerbe, junto a la Asociación Cultural y Recreativa Santiago de Losanglis.

Posteriormente, habrá otras actividades para toda la familia. Estas comenzarán el sábado 18 de julio con actividades infantiles a cargo de Moncayo Sport desde las 11.30 horas, una ronda con la charanga Garrampa por la tarde y las actuaciones de la Orquesta Caramelo, que ofrecerá sesiones a las 20.00 y a las 00.00 horas.

Las fiestas concluirán el domingo 19 con la tradicional misa de Santiago a las 13:00 h, una chocolatada popular organizada por la asociación y una traca, que cerrará de forma definitiva las fiestas este año.

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Losanglis cuenta, además, con piscina y servicio de paellas durante este verano, lo cual puede ser el plan perfecto para seguir visitando esta localidad tras las fiestas.