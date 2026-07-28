Arguis logra la declaración de interés turístico gracias a este multitudinario e histórico evento

La Reunión Invernal de Arguis ha sido declarada Actividad de Interés Turístico de Aragón por el Gobierno autonómico, según recoge este martes el Boletín Oficial de Aragón (BOA), un reconocimiento que distingue la trayectoria de la concentración motorista más antigua de España, que se convierte así en la decimosexta actividad con este sello en la comunidad.

La declaración responde a una propuesta de la Dirección General de Turismo y al expediente impulsado por el Ayuntamiento de Arguis, avalado por el informe favorable de la comarca de la Hoya de Huesca, y reconoce la celebración ininterrumpida de este encuentro desde 1974.

La directora general de Turismo y Hostelería, María Nogueras, ha destacado que la cita genera una gran afluencia de visitantes internacionales y actúa como un motor de desarrollo turístico y económico durante el mes de diciembre.

Además, ha insistido en que contribuye a la desestacionalización de la actividad turística mediante un modelo sostenible y respetuoso con las tradiciones culturales.

El distintivo declara a Arguis como ‘Capital del Mototurismo Español’ y lo considera como “lugar de peregrinación” y de referencia para los aficionados a los viajes en motocicleta que ha recibido, junto a otros calificativos, como el “Camino de Santiago de los motoviajeros”.

Cada edición de este encuentro reúne a centenares de motoristas procedentes de distintos países europeos, muchos de ellos a bordo de sidecares, motocicletas históricas, de baja cilindrada o de aventura, atraídos por la tradición del encuentro y el histórico trazado del puerto de Monrepós.

El presidente del Moto Club Monrepós, Javier Berna, ha asegurado que el reconocimiento supone “un homenaje a decenas de miles de personas” y ha considerado que servirá para seguir preservando la esencia de una reunión “libre, pura, integrada en la naturaleza y apegada al patrimonio”.

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Por su parte, el delegado de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), José María Usón, también ha felicitado a la organización por esta declaración que, según su opinión, pone en valor más de medio siglo de trayectoria y demuestra la importante contribución del motociclismo al desarrollo turístico, económico y social del territorio.