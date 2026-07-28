La presión social logra paralizar las obras en la A-132: se posponen a final del verano
Seis ayuntamientos amenazaron con acciones legales si el Ejecutivo no modificaba el cronograma de obras
Las polémicas obras en la A-132 entre el embalse de La Peña y Bailo se posponen a finales del verano. El Gobierno de Aragón ha decidido escuchar a los alcaldes y vecinos que ayer mismo amenazaron, durante una protesta, con acudir a los tribunales si el Ejecutivo no modificaba el cronograma de obras. El órdago ha tenido un efecto inmediato y el consejero de Fomento, Octavio López, ha dado la orden de paralizar las obras y reabrir mañana mismo esta carretera.
Hasta seis ayuntamientos se habían unido a la queja debido a los perjuicios que supone en plena época estival cortar una vía tan transitada como esta, única conexión para llegar a algunos puntos de la zona. "Nadie entiende que se planteen una serie de cortes en plena campaña turística de verano, en plena salida vacacional de agosto, con las afecciones para la economía local que supone y teniendo en cuenta que esta es una carretera de acceso al Pirineo y que es vía alternativa a Monrepós, con los problemas que además presenta Monrepós", decía este lunes el alcalde de Ayerbe, Antonio Biescas, y en representación de los seis ayuntamientos más afectados, Bailo, Las Peñas de Riglos, Murillo de Gállego, Ayerbe, Santa Eulalia de Gállego y Agüero, que habían optado por acudir a los tribunales y solicitar judicialmente un paro cautelar.
Octavio López ha explicado que esta misma mañana se ha puesto en contacto con los alcaldes de la zona para conocer sus problemas y tratar de buscar una solución, que pasa por retrasar los trabajos, ya iniciados a finales de verano o principios de agosto, una vez superadas las semanas que más turismo concentran en la zona.
López ha explicado que estas obras no son sencillas. De hecho, ha dicho que se trata de uno de los tramos con mayor complejidad técnica. El consejero ha confesado que a la hora de decidir los plazos para ejecutar unos u otros trabajos hay que alcanzar acuerdos con la empresas concesionaria, que también tiene sus propios cronogramas.
Finalmente, los trabajos se retrasarán y mañana la vía volverá a estar abierta "para permitir esa convivencia de desarrollo turístico necesaria en la zona", ha explicado López que, ha recalcado, deberán estar finalizados para la vuelta al cole, ya que por la A-132 circulan rutas escolares.
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