Ernesto Escar recibe la Parrilla de Oro del Ayuntamiento de Huesca tras 38 años como jefe de protocolo

Ernesto Escar Monaj, jefe de Protocolo del Ayuntamiento de Huesca durante 38 años, ha recibido este miércoles la Parrilla de Oro de la ciudad en reconocimiento a su contribución al desarrollo y engrandecimiento de las Fiestas de San Lorenzo y a los servicios prestados a la ciudad a lo largo de su dilatada trayectoria profesional. Un acto en el que han estado presentes tanto la alcaldesa de la capital oscense, Lorena Orduna, como el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, entre otras autoridades.

Escar se jubiló el pasado 31 de diciembre y, a lo largo de su trayectoria profesional, tuvo la responsabilidad de coordinar y garantizar el correcto desarrollo de actos fundamentales de las fiestas de San Lorenzo, como la mañana del 9 de agosto, las Completas y la procesión de San Lorenzo, entre otros eventos de especial relevancia y notable complejidad organizativa.

En las fiestas laurentinas ha sido también el encargado de coordinar la participación de alcaldes y miembros de las corporaciones municipales invitadas, asegurando el adecuado desarrollo de los actos en los que se requería su presencia.

Ejerció, además, como secretario del jurado de los Premios Albahaca y San Lorenzo de Plata de la feria taurina de Huesca y coordinó la presencia y atención institucional de las delegaciones de la ciudad hermanada de Tarbes.

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A las funciones estrictamente protocolarias sumó la coordinación de numerosos aspectos logísticos vinculados a los distintos actos festivos. Desempeñó estas tareas con plena disponibilidad, dedicación y espíritu de servicio, colaborando de forma constante tanto con la Corporación Municipal como con las entidades y colectivos participantes en las fiestas de San Lorenzo.