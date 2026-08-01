Turismo
Los hoteles de Huesca cuelgan el cartel de "completo" para San Lorenzo: "Estamos al 100%"
Los responsables de los negocios subrayan la importancia de las fiestas en la economía local
A. T. B.
En Huesca ya ha comenzado la cuenta atrás para disfrutar de las Fiestas de San Lorenzo, unos días marcados en el calendario de todos los oscenses por tratarse de su patrón. Por eso ya han comenzado a rebuscar en el armario sus mejores galas como peñistas, además de organizar sus salidas matinales, vespertinas y nocturnas. No solo ellos, sino también quienes residen fuera de Huesca y regresan estos días a casa, además de otros mucho foráneos que eligen la ciudad para disfrutar de las fiestas. Buena cuenta de ello dan las previsiones que manejan los establecimientos hoteleros, cuyos responsables celebran que hace días que han colgado el cartel de completo.
"El alojamiento ya lo tenemos completo. También los almuerzos de los días 9 y 10", expone Manuel Solanilla, director del hotel Abba, uno de los principales complejos hoteleros de la capital oscense. En su caso cuentan con 84 habitaciones que ya han sido reservadas, la mayoría de ellas, un 80% aproximadamente, por clientes que repiten "año tras año", oscenses que viven fuera, extranjeros, las familias de los toreros, trabajadores o miembros de grupos de música.
"Son los días con más movimiento de todo el año. El impacto es fuerte desde el día 9 hasta el día 25. Ya tenemos ganas de que empiecen las fiestas y de que salga todo bien", asevera Solanilla, quien añade que ha reforzado la plantilla de trabajadores para asumir la mayor carga de trabajo que se viene durante estos días festivos. Para el día 9, por ejemplo, tiene previstos entre 500 y 550 almuerzos. El servicio de comida para el día 10, el día de San Lorenzo, "el día grande y más especial", también está lleno, mientras que para el día 9 están "a puntito de colgar el completo". Y la previsión es que se vayan "incrementando" las reservas para las comidas de los días 11, 12 y 13.
Es la misma situación que trasladan desde el hotel Sancho Abarca, cuyo director, Félix Agraz, manifiesta que los niveles de ocupación se sitúan en el 100% desde el fin de semana previo a las Fiestas de San Lorenzo hasta el viernes siguiente. "Nos movemos en la misma línea que otros años, aunque este año sí que ha habido más antelación. Sobre marzo y abril ya había reservas para estos días", comenta Agraz, quien concreta que entre el 80 y el 90% de los clientes son españolas, algunos de ellos repetidores de Barcelona, Madrid o Valencia, mientras que el resto son extranjeros, "sobre todo", franceses e ingleses.
En su caso también prepararán almuerzos, unos 150, durante los días 9 y 10. "Fechas como San Lorenzo son las más importantes del año. Tenemos muchas ganas. Nosotros estamos en pleno centro, toda la gente pasa por la puerta después del chupinazo, y ver esa alegría, a la gente disfrutar...", reflexiona Agraz. Esa imagen se repetirá muy pronto.
Renfe refuerza su oferta de trenes
Renfe reforzará su oferta de trenes entre Zaragoza y Huesca con motivo de las Fiestas de San Lorenzo, que se celebrarán en la capital oscense. Entre el 8 y el 15 de agosto, la compañía ferroviaria ampliará la capacidad de sus servicios para responder al repunte de viajeros que suele producirse sobre estas fechas.
Se pondrá a disposición de los usuarios cerca de 20.000 plazas en los trayectos de Media Distancia y Alta Velocidad que unen ambas ciudades, una cifra que busca dar respuesta al incremento habitual de desplazamientos vinculados a las fiestas patronales.
Este refuerzo permitirá sumar unas 2.800 plazas adicionales a los servicios de Media Distancia a lo largo de la semana de celebraciones, un incremento que será especialmente relevante durante el primer fin de semana festivo, cuando se concreta buena parte de los desplazamientos.
Con esta medida, Renfe pretende ofrecer a los viajeros una alternativa de transporte cómoda y sostenible, adaptada al aumento de movilidad que se registra en estas fechas entre Zaragoza y Huesca.
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