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Hoya de Huesca

Una avería en el crematorio de Huesca obliga a derivar las incineraciones

El consistorio oscense gestiona con carácter de urgencia la reparación del crematorio municipal, que lleva una semana inoperativo por una avería en el grupo de presión de gasóleo

Imagen de archivo del pleno del Ayuntamiento de Huesca.

Imagen de archivo del pleno del Ayuntamiento de Huesca. / Ayuntamiento de Huesca

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

Una avería en el crematorio municipal de Huesca ha obligado a derivar las incineraciones desde hace aproximadamente una semana a tanatorios de localidades cercanas mientras se completa la reparación de la instalación. Según han informado este jueves fuentes del ayuntamiento, la incidencia afecta al grupo de presión de la instalación de gasóleo y han señalado que la solución necesaria para la reparación ya ha sido tramitada “con carácter de urgencia” tras completar el procedimiento administrativo correspondiente.

Hasta que el crematorio municipal vuelva a estar operativo, el ayuntamiento está desviando las incineraciones a los tanatorios más cercanos para no dejar de dar ese servicio. Esta situación ha motivado la reacción del grupo municipal socialista, que ha reclamado al Gobierno municipal que encabeza Lorena Orduna una solución urgente y ha registrado una batería de preguntas para conocer desde cuándo permanece inoperativo el crematorio, las causas de la incidencia, fechas previstas de reparación y alternativas ofrecidas.

En un comunicado, la concejala Rosa Gerbás sostiene que la situación está obligando a algunas familias a desplazarse hasta Sabiñánigo o Zaragoza para disponer de este servicio y lamenta que el equipo de Gobierno haya informado públicamente de la incidencia.

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