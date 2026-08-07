Huesca, sin cargadores eléctricos para coches justo antes de San Lorenzo: "Están todos fuera de servicio"

La Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos (AUVE) alerta de que "la totalidad de la red municipal de recarga para vehículos eléctricos de la ciudad de Huesca se encuentra fuera de servicio" a las puertas de las fiestas de San Lorenzo, declaradas de Interés Turístico Nacional y que en 2025 congregaron a más de 140.000 visitantes.

Las comprobaciones realizadas sobre por los usuarios de la AUVE en Huesca confirman que ninguno de los 16 puntos de recarga repartidos en las cinco ubicaciones municipales —avenida Ramón y Cajal, plaza de Santa Clara, calle San Jorge, Av. Pirineos y Pilar Lorengar— están prestando servicio. La situación se viene arrastrando, según las observaciones de los usuarios asociados, desde el pasado mes de mayo.

El apagón se produce además en una semana excepcional: el eclipse solar del 12 de agosto ha convertido a Aragón en uno de los principales destinos de observación de Europa, lo que se suma al flujo habitual de visitantes de San Lorenzo y multiplica los desplazamientos por carretera hacia la comunidad.

De 92 kilovatios a cero

En octubre de 2025 la AUVE remitió al Ayuntamiento de Huesca una nota técnica en la que documentaba que la capacidad total operativa de la red municipal era de 92 kW, equivalente a 1,7 vatios por habitante. Esa cifra ya situaba entonces a Huesca a la cola de las ciudades comparables: siete veces por debajo de Zaragoza y Teruel, que alcanzan los 12 vatios por habitante, y por debajo incluso de Jaca, un municipio de 13.000 habitantes. Hoy esa capacidad es de cero.

El problema, alertan desde esta entidad, no es solo la desconexión. Los equipos instalados son trifásicos y admiten hasta 22 kW por toma, pero han venido funcionando limitados a entre 3,7 y 8 kW según la ubicación. En el peor de los casos, el cargador de la plaza de Santa Clara, un usuario necesitaba casi cinco horas de conexión para recuperar menos de 100 kilómetros de autonomía. A esa limitación técnica se suma que los cargadores con dos tomas de carga solo cuentan con una plaza de aparcamiento, hecho que impide usar los cargadores dobles.

"Los cambios no llegan"

"Reconocemos que desde 2022 el ayuntamiento ha invertido en desplegar cargadores en cinco puntos de la ciudad, y hemos mantenido con el consistorio un canal de diálogo cordial y técnico", señala Miguel Zarzuela, delegado de la AUVE en Huesca y Aragón. "En todas las reuniones se nos ha trasladado que se está trabajando en mejorar el servicio. La realidad que constatamos los usuarios es que la red lleva meses apagada y va a pasar todo el verano sin funcionar. Se nos ha escuchado, pero los cambios no acaban de llegar", señala.

Para la AUVE, la baja potencia y la gratuidad son la causa de fondo del mal funcionamiento del servicio: obligan a sesiones de carga extremadamente largas, generan una rotación mínima entre usuarios y degradan la calidad del servicio para todos. Por ello, la AUVE viene proponiendo desde hace años que la red pase a ser de pago y de calidad, elevando la potencia disponible hasta los 22 kW por toma. Un servicio tarificado a precio competitivo garantizaría que la infraestructura la utilicen quienes realmente necesitan cargar y permitiría financiar su mantenimiento. "Huesca ha hecho la inversión y tiene la infraestructura en la calle. Lo que no puede ser es que esté desconectada precisamente cuando más falta hace", añade Zarzuela.

Lo que pide la AUVE

Con carácter inmediato, la AUVE reclama el restablecimiento del servicio antes del inicio de las fiestas, aunque sea en la configuración limitada anterior, y una señalización clara en cada punto que informe a los usuarios del estado real de la instalación, para evitar que residentes y visitantes se desplacen hasta cargadores inoperativos.

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A medio plazo, la asociación reitera las recomendaciones ya trasladadas en su nota técnica de octubre de 2025: elevar la potencia operativa, habilitar el doble aparcamiento en los cargadores dobles, incorporar puntos de recarga a los aparcamientos disuasorios en construcción y habilitar el pago por uso.