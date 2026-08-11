Vuelco de un camión interrumpe totalmente la circulación en la N-230 entre Benabarre y Tamarite de Litera

La carretera N-230 entre Benabarre y Tamarite de Litera permanece cerrada desde las 08:20 h de hoy, martes 11 de agosto. Esto se debe a que un camión ha volcado a la altura del kilómetro 56, interrumpiendo de forma total la circulación.

La policía y diversos servicios de asistencia se encuentran trabajando actualmente entre las zonas de Purroy de la Solana y el Pla de Castilló, intentando que la situación se pueda resolver lo antes posible y que se pueda reabrir la circulación en la carretera nacional.