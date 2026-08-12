El Monasterio que se encuentra amenazado por las llamas: un histórico edificio para el Reino de Aragón podría arder

Los incendios suelen ser una de las mayores catástrofes que podemos encontrar durante el verano y, por desgracia, cada vez son más frecuentes en nuestra Comunidad Autónoma. Según información proporcionada por INFOAR, entre enero y el 26 de julio de 2026 se estima que más de 28.000 hectáreas han sido calcinadas, siendo 16.500 de estas de terreno forestal. Estas cifras superan con creces la media de 3.000 hectáreas prevista para este año. Este número no tiene en cuenta los incendios posteriores a esta fecha como, por ejemplo, el que está activo en la zona cercana a Las Peñas de Riglos.

Este incendio lleva ya más de 5.000 hectáreas calcinadas y tuvo origen en la campa de las obras de reforma de la carretera autonómica A-132. El incendio está comenzando a expandirse a la zona de San Juan de la Peña, hecho que ha causado una mayor preocupación y que ha provocado que el propio Monasterio coloque un aviso en su página web avisando del cierre temporal del mismo, así como de la carretera de acceso desde Bernúes y desde Santa Cruz de la Serós (A-1603).

Son precisamente estos momentos los que nos hacen pensar y valorar más el patrimonio local, ya que merece la pena observar a nuestro alrededor. El Monasterio está situado en el término municipal de Jaca, y se considera como uno de los primeros elementos arquitectónicos edificados que se mantiene. Esto se debe a que el comienzo de la obra data, aproximadamente, del año 1026.

Imagen del interior del Monasterio / Turismo de Aragón

Un Monasterio con mucha historia

El Monasterio de San Juan de la Peña cuenta con dos edificaciones distintas: el Monasterio viejo y el Monasterio Nuevo. Esta división se debe a que, en el año 1675, un incendio destruyó un 80% del edificio más antiguo, lo que originó su restauración en forma del nuevo edificio. Este se construyó en el Llano de San Indalecio, una pradera cercana al anterior edificio y supone uno de los ejemplos más evolucionados de la arquitectura monástica de la época.

El Monasterio fue abandonado en el año 1835 y, años después, se procedió a la restauración de su interior. En la actualidad, el interior del nuevo edificio cuenta con el Centro de Interpretación del Monasterio, que actúa como museo, recogiendo toda la historia del monasterio; y la Hospedería de San Juan de la Peña, un hotel de cuatro estrellas que forma parte de la Red de Hospederías de Aragón.

Imagen del Monasterio Nuevo / Monasterio de San Juan de la Peña

El edificio antiguo aún se conserva en gran parte y se mantiene abierto para aquellos que quieran visitarlo. La entrada cuesta 12 euros y en su interior destacan la iglesia prerrománica, las pinturas de San Cosme y San Damián, del siglo XII, el denominado Panteón de Nobles, la iglesia superior, consagrada en 1094, y la capilla gótica de San Victorián. Además, cabe denotar de manera similar el claustro románico que se encuentra en su interior.

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La zona cercana al Monasterio cuenta también con un entorno notorio por su naturaleza. En esta se pueden realizar diversas rutas de senderismo que permiten a los más aventureros tener una visión distinta de la zona. Otra visita muy recomendada por las personas que acuden al Monasterio es el mirador de San Voto, ligado a la historia del lugar y con unas vistas impresionantes.