El pueblo del Pirineo que renació como centro de vacaciones gracias a un grupo de sindicalistas: a solo 20 kilómetros de Ordesa y a los pies del embalse de Mediano

Morillo de Tou, en el término municipal de Aínsa, es uno de esos lugares que puede volver a recobrar vida aunque todo parece perdido. Lo que hoy se ha convertido en un centro de vacaciones con camping, bungalows, hotel, hostal y apartamentos, fue, durante años, un núcleo despoblado del Pirineo Aragonés condenado por la construcción del embalse de Mediano. Sus tierras, las mejores de la zona, quedaron expropiadas y el pueblo se vació.

Durante un período largo de tiempo, nadie quiso hacerse cargo de él ni de cuidar el pueblo. Así, mientras la vegetación avanzaba y las casas se deterioraban, el abandono era cada vez más visible. La recuperación llegó a mediados de los años noventa, cuando Comisiones Obreras (CCOO) decidió apostar por este enclave y convertirlo en un centro de vacaciones abierto a todo el público.

Embalse de Mediano este fin de semana después del paso de la borrasca . / che

Una apuesta de un grupo sindical

El impulso inicial fue liderado por un concejal de Izquierda Unida del Ayuntamiento de Zaragoza, siendo el precursor del proyecto. Fue él quien organizó los primeros grupos de voluntarios, coordinó la limpieza del pueblo y gestionó la llegada de recursos para iniciar las obras. Con el paso del tiempo, el proyecto recibió subvenciones del Ministerio y ha seguido el mismo camino que otros pueblos recuperados de la zona como Ligüerre de Cinca, ambos transformados en complejos turísticos.

A día de hoy, es uno de los centros vacacionales más grandes del Pirineo, con vistas al pantano, actividades acuáticas y una oferta que va desde habitaciones de hotel hasta parcelas para tiendas de campaña o autocaravanas. Aunque administrativamente pertenece al Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe, el centro no recibe recursos del Ayuntamiento y se autoabastece y funciona como un organismo semipúblico y gestionado por una fundación y con servicios y actividades económicas propias.

A tan solo 20 km del Parque Nacional de Ordesa y Monteperdido

El entorno natural que rodea Morillo de Tou es excepcional. Desde este pequeño municipio es sencillo acceder al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, al Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara y a numerosos rincones del Sobrarbe que forman parte de algunos de los paisajes más espectaculares del norte de España. La ubicación es estratégica: a solo cuatro kilómetros de la villa medieval de Aínsa, uno de los pueblos más visitados del Pirineo, y en un punto perfecto para descubrir valles, miradores, barrancos y senderos.

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Morillo de Tou comparte destino con otros pueblos recuperados del Pirineo, aunque cada uno con su propio camino. Búbal, despoblado por su pantano, renació gracias a un programa educativo estatal que cada año reúne a miles de jóvenes para reconstruirlo. Ligüerre de Cinca, también afectado por un embalse, fue restaurado y convertido en complejo turístico. Así, varios pueblos del Pirineo han vuelto a la vida gracias al empuje de vecinos y voluntarios que han apostado por dar una segunda oportunidad a muncipios despoblados por diferentes motivos.