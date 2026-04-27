Por el Día de la Madre, regala una suscripción a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN con un 50% de descuento

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Aprovecha esta ocasión y regala a tu padre el mejor periodismo local, nacional e internacional, accesible desde cualquier dispositivo y a un precio irrepetible. La suscripción pasa de 105 euros a 52,50 euros en la edición impresa digital anual; y de 55 euros a 27,50 euros en la edición semestral. Es decir, un ahorro del 50% sobre la tarifa habitual.

Esta opción permite el uso de tres dispositivos distintos de forma simultánea e incluye todas las ventajas de los contenidos web. La oferta es válida solo para nuevos suscriptores y las renovaciones se harán al precio de tarifa.

Eso sí, tienes que darte prisa y formalizar la suscripción en este enlace. Este descuento solo estará disponible hasta el 6 de enero de 2026. Además, puedes cancelarla cuando quieras. Para cualquier duda te podemos ayudar también en el teléfono 976 700 473, de lunes a viernes, de 8.00 a 14.00 horas.

Aprovecha este regalo de Navidad y ahorra la mitad de precio de la suscripción a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN.

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