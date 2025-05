El presidente del Comité Olímpico acusa a Lambán de "arruinar" los Juegos de Invierno: "Fue un error terrible"

La oportunidad de organizar unos Juegos Olímpicos de Invierno entre Aragón y Cataluña parece haber pasado a mejor vida. Así lo dejó caer el pasado viernes el president catalán, el socialista Salvador Illa, durante un desayuno informativo en Zaragoza organizado por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN en el que aseguraba que ahora "no está sobre la mesa" de la Generalitat. La oportunidad, dijo Illa, fue "buena" en la pasada legislatura, pero las diferencias entre los Ejecutivos de Javier Lambán y Pere Aragonès (ERC) provocó que se desechase esa opción, que se hubiera organizado en 2030.

Y tan solo unos días después, el recién reelegido (por sexta vez) presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, ha echado más leña al fuego y ha apuntado única y exclusivamente a Lambán de que la candidatura no siguiese adelante. "No fueron los políticos los que no se pusieron de acuerdo: fue un político concreto el que arruinó esa candidatura", comienza Blanco, en una entrevista con Sport, del mismo grupo editorial, Prensa Ibérica, que este diario.

El presidente del COE prosigue en su respuesta y va más allá, esta vez ya con nombres y apellidos. "En Cataluña se hizo un trabajo extraordinario, la unión de todos los políticos era total. España defendía esa candidatura y la decisión de un señor, que fue el presidente de Aragón, el señor Lambán, destrozó la candidatura. Así de simple. Era un gran proyecto, capaz de permitir una nueva vida en la montaña, como pasó en Barcelona con los Juegos Olímpicos pero en todo el Pirineo. Fue un error terrible, pero así es la vida", argumenta Blanco.

En ese sentido, el dirigente refuerza la sensación de Illa y afirma que su sensación es de "dolor y decepción". "Lo reunía todo, y el COE confiaba plenamente en esa candidatura", concluye.

El intento de resurrección

Y es que, pese a que parecía que la candidatura había pasado ya a mejor vida, la ministra de Deportes, la aragonesa Pilar Alegría, la recuperó en su puesta de largo como secretaria general del PSOE Aragón. Y lo hizo, precisamente, en presencia de Salvador Illa. "Tenemos la oportunidad de recuperar un proyecto que perdimos: los Juegos de Invierno. España nunca ha albergado unos Juegos Olímpicos de Invierno, tuvimos la oportunidad muy cerca y no fue posible", dijo entonces Alegría.

Pero las palabras de Illa del pasado viernes, prácticamente, han enterrado de nuevo cualquier ápice de esperanza, pese a que la ministra tenía la intención de convocar al COE para reactivar la candidatura a partir de junio.