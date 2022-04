A Matilde Polo no hay miembro de la cofradía zaragozana del Descendimiento y de Nuestra Señora de las Lágrimas que no la conozca. Mati le llaman y está al frente de la sección de camareras de la Virgen que este año cumple 50 años. Ella prefiere no desvelar cuántos tiene, dice que «ya está en la edad de guardarse ese detalle», pero reconoce que a esas primeras mujeres que fueron sus antecesoras las conoció y aprendió de ellas. Sobreviven María Pilar Fantova y María Pilar Sierra.

Mati está al frente de un grupo formado por 80 mujeres que están en la obligación de atender al cuidado y ornato de su virgen, ocupándose personalmente del montaje y desmontaje de la imagen y paso en los diferentes actos. Asimismo, se encargan del mantenimiento de su rico patrimonio. «Si hace falta coser algo se cose», expresa de forma enérgica esta zaragozana que fue profesora catedrática y que en la actualidad, para no perder el ritmo, está estudiando historia del arte. Mati explica que del total de camareras tiene dos equipos con los que más trabaja. Paloma, Nieves y Maripaz están en los quehaceres durante todo el año y otras tres, Lourdes, Carmen y Cristina son las encargadas de vestir a la Virgen en tiempo de Semana Santa. La vocal de las camareras resalta la «plenitud» que sienten cuando la visten sobre el paso. «Estamos muy orgullosas, esa cara de la escuela de Salzillo es preciosa, estamos orgullosas de ella». Este año, en conmemoración con los 50 años de la sección, le han regalado una saya blanca bordada en oro para cuando esté expuesta en su oratorio en el colegio del Salvador de los PP Jesuitas. «Para la procesión va con su saya morada, bordada en oro, destacando un manto del mismo tono, pues es el color característico del Descendimiento y dos mantillas», destaca, mientras reconoce que desde que está como camarera, hace más de 15 años, coincidiendo con una exposición, a la Virgen se la vistió como en antaño y se decidió no taparle tanto el cuello. Lo hacían porque lo tenía muy deteriorado». Mati avanza que este año llevará la virgen sobre sus sienes la diadema más antigua que tiene. Ella le acompañará con mantilla, como todas las camareras.