Carlos Manuel Escribano, arzobispo de Zaragoza y pregonero: "La expresión de la fe en la calle es muy potente"

¿Qué significa para un arzobispo la Semana Santa?

Piense que habla con un creyente. Son los días centrales de nuestra fe, celebramos el misterio de la muerte y resurrección de Cristo. La verdad es que el ajetreo de los días parece que eclipsa un poco la profundidad de los acontecimientos vividos desde la fe. Hay que vivirla porque no solo es esa experiencia de fe, sino que es una realidad en la que mucha gente se siente invitada a participar en esas procesiones.

¿Va a verlas a la calle?

Mucho, desde pequeño. Nací en Carballo (La Coruña), pero pronto se trasladó mi familia a Monzón. Allí tengo mi primer recuerdo de Semana Santa, de ir con mi tía a la esquina de una calle que era alta y los pasos venían de frente, se veían muy bien, con mucha intensidad. Una vez en Zaragoza también iba a verlos en la ciudad, pero debo decir que también me encanta la del Bajo Aragón porque iba con mis padres a verla. A ellos les gustaba mucho. Tengo muchos recuerdos de esa Rompida de la Hora en Alcañiz o en Calanda o el Drama de la Cruz de Alcorisa.

¿Pertenece o perteneció en algún momento a alguna cofradía ?

No, pese a que me gustaban mucho y me siguen gustando. Y eso que la familia que teníamos en Monzón eran cofrades, pero no me sentí llamado a entrar en una cofradía, aunque luego en Zaragoza acabé dentro de una como párroco de Santa Engracia, sede de la cofradía de Jesús Camino del Calvario. Fui su consiliario.

¿Cómo vive un cura estar dentro de una cofradía?

Recuerdo esa organización, esa tensión del inicio, estar mirando al cielo para que no llueva, hacer una plegaria que parece improvisada, pero que no lo es... el encomendarte para que todo vaya bien... Es muy especial. En mi mente tengo ese momento en Santa Engracia que una vez acabada la procesión de las Tres Caídas, cerrabas las puertas del templo, apagabas las luces, se hacía el silencio y decías, hemos cumplido. Son momentos de una gran belleza y que enriquece compartirlos con los cofrades. Coincidió que entré de consiliario en El Calvario al mismo tiempo que lo hizo su hermano mayor, Fernando Blas, era algo nuevo para los dos y fue muy bien. Hubo una colaboración muy estrecha, yo estaba siempre encargándole cosas porque eran muy buenos haciendo la intendencia. Una Navidad dije de hacer un Belén viviente y ellos se encargaron de montar el Nacimiento, era espectacular.

¿Todos sus recuerdos son buenos?

Obviamente no. Uno de los más difíciles fue cuando hubo que suspender por la lluvia hasta en dos ocasiones la procesión del Santo Encuentro. No se había suspendido nunca después de la guerra civil y el momento de comunicárselo a los hermanos se vive con una gran tristeza. Sin contar lo difícil que le fue a Blas tomar una decisión tan histórica como esa.

¿Aprovecha la Iglesia católica el tirón de las cofradías?

(Piensa). Creo que se podría aprovechar mucho más. La propia idiosincrasia de las cofradías marca unos ritmos, unas prioridades,... pero creo que en los últimos años se ha intentado trabajar en ese sentido. Es bueno que se tome conciencia que lo que se saca a la calle es la expresión de un misterio que le trasciende. Y encima lo haces con una estética que es pura belleza. La expresión de la fe en la calle es muy potente, pero a partir de ahí hay que trabajar en saber el significado de las cosas. También reconozco que todo depende de las personas, porque hay curas que viven la cofradía con mucha intensidad y otros menos. Debemos trabajar los sacerdotes en hacer una pastoral adecuada para llegar a los intereses de los jóvenes. También hay que destacar el trabajo que hacen en las bolsas de caridad y que es el aterrizaje práctico del mandamiento del amor de Cristo. Todos son caminos para profundizar en la fe.

Vas a ser el pregonero de la Semana Santa tanto de Zaragoza como de Huesca. Sin avanzar su contenido. ¿Qué idea quiere que cale?

Siento admiración por los pregoneros de la Semana Santa. Siempre que pienso en un cofrade pienso en recuperar el relato porque es la esencia de todo. Es un auto sacramental que se va representando toda la semana en las calles de nuestras ciudades, de forma cuidada, con esfuerzo y sacrificio... La Semana Santa es mucho más que lo que las retinas perciben y eso quiero destacarlo. Es muy rica y discurre en un escenario que tampoco podemos obviar. Ese marco es la Virgen del Pilar, el Ebro y el cierzo, que marcan nuestra vida diaria y también están presentes en las cofradías. La devoción mariana está muy metida dentro de los zaragozanos. Y ya no desvelo más.

Hablando de la Virgen. En Zaragoza solo hay una que está coronada canónicamente, la Virgen del Pilar. ¿Le veremos a usted coronando a alguna que esas vírgenes titulares de las cofradías? En Sevilla, por ejemplo, casi no hay hermandad que no tenga a su virgen coronada.

Soy de la opinión que para ello, esa advocación mariana tiene que tener una devoción muy marcada. Aquí en Zaragoza la Virgen del Pilar eclipsa al resto. Si alguna cofradía lo solicitara habría que hablarlo y habría que estudiar los razonamientos. La imaginería es la Biblia de los pobres que sirve para mediar hacia el camino último que es Dios.