Ya está aquí el «Domingo de amor, de pellizco en el alma, de luz en el cielo, de misa de palmas» que diría Rafael González-Serna. Solo queda un día para uno de los Domingos de Ramos más esperados después de que el covid trastocara la Semana Santa. Y en las calles ya huele a la palma fresca de Elche que hecha una trenza deleita a los más pequeños de la casa con los caramelos y chocolates que cuelgan de ella.

En Zaragoza, como en tantas ciudades españolas, la semana previa se instalan mesas en las calles en las que se venden esta tradición. Pero hay un comercio en el casco histórico en que uno no solo puede comprar palmas, sino ver como en 15 minutos Antonia y Belén Escuer, madre e hija, las trenzan con sus propias manos. Cuatro generaciones haciendo esta labor que compaginan con manufacturas de esparto y mimbre en una pequeña tienda en la calle del Timple, muy cerca de uno de los epicentros de la Pasión en la capital aragonesa, la iglesia de San Cayetano y su plaza del Justicia.

Este año ha sido «un aluvión» de encargos y compras. «Hemos hecho cuatro encargos de material porque agotábamos las existencias, más de 1.000 palmas habremos vendido este año», afirma Belén Escuer, quien reconoce estar satisfecha por la gran aceptación. «Este año se ve que hay muchas ganas de Semana Santa», recalca.

La tradición marca que la palma la compra la madrina del niño, pero como afirma esta Belén, viene «mucha abuela que quiere dárselo al nieto o la nieta y mucha madre que le hace ilusión».

El modelo elegido varía menos. Los adultos eligen palmones y a los niños se les compran las rizadas, si bien ha surgido una competidora: la palma teñida de azul o de rosa; que a mucho niños les entran por los ojos. «Yo de esas no vendo, las he visto, pero esa palma es la que sobra del año anterior, se seca y se tiñe. No se puede teñir la de siempre porque están húmedas», destaca.

Pero, ¿cuál es el secreto para que tengan ese color si la palmera es verde? Cuando el sol le da a la hoja esta se vuelve verde, así que forman un envoltorio con las palmas exteriores que proteja de la luz.

Los precios que manejan en esta tienda artesanal son amplios. La más cara, la especial porque tiene más trabajo que ninguna, vale 14 euros, pero hay más asequibles dependiendo de los tamaños. De 7, 8 y 9 euros. También venden por 2,80 euros unas de tamaño miniatura que colocan en las solapas. Las rizadas se imponen a las lisas.

Muchas de ellas estarán presentes este Domingo de Ramos en la que muchos niños lucirán con orgullo decenas de dulces que cuelgan cosidos y con los que irán a misa o a ver la salida de la cofradía de la Entrada con su «burrica» en su procesión de Las Palmas, que sale a las 12.00 horas de San Cayetano.