Puntuales han sido los miembros de la cofradía de La Entrada de Jesús en Jerusalén, que tradicionalmente se encarga de abrir la Semana Santa de Zaragoza con la también típica procesión del Domingo de Ramos. Las palmas y los tallos de olivo han estado muy presentes en una marcha que ha congregado, solo en el momento de su salida, a miles de personas entorno a la plaza del Justicia.

Ha sido pasadas las 12.00 horas cuando han comenzado a sonar las carracas al tiempo que salían los cófrades de la iglesia de San Cayetano. La expectación ha sido máxima puesto que, por la puerta del templo, iba a salir el primer paso después de dos años sin Semana Santa. Los niños, además, han sido también protagonistas.

El sonido de las cornetas y el fuerte retumbar de los tambores han anunciado, finalmente, la salida del paso, que ha sido recibido con aplausos una vez han concluido los instrumentos y justo antes de ponerse a procesionar. "Se me ponen los pelos de punta. Me gusta la Semana Santa pero no soy muy devota, y no imaginaba yo que me fuera a emocionar. Pero claro, después de tanto tiempo, con la plaza llena, y el sonido de los bombos... Es emocionante", decía una mujer, Ángela Mateo, mientras se ponía de puntillas para tratar de ver mejor lo que ocurría frente a la iglesia.

Desde la plaza del Justicia, los cofrades y sus palmas han accedido a Manifestación y después han subido por calle Alfonso hasta el Coso. El recorrido previsto después es plaza España, Coso, San Vicente de Paúl (donde se celebra un acto In Memóriam), plaza San Bruno (predicación), plaza de la Seo, plaza del Pilar, Alfonso I, Manifestación y plaza del Justicia, finalizando de nuevo en la iglesia de San Cayetano sobre las 15.30.

En la calle San Vicente de Paul 13-15, a la altura del antiguo colegio El Pilar Maristas (actual sede de la DGA de Agricultura) también tiene lugar uno de los momentos más emotivos con un recuerdo a los fallecidos y toda la sección de instrumentos tocando “La Calandina” mirando hacia el antiguo colegio en filas de 10. Posteriormente tiene lugar la predicación en la Plaza de San Bruno sobre las 14.30. Allí se realiza un toque conjunto entre carracas, tambores, timbales y bombos.

La parte final de la procesión también es muy emotiva con el toque “In Memóriam” para despedir a la Cruz en la que figuran los nombres de los hermanos fallecidos, y “La Calandina” para cerrar al paso titular en el interior del templo. Según las estadísticas oficiales de la Junta Coordinadora de Cofradías de Zaragoza, en 2019 salieron en la procesión 436 hermanos (37 con pasos y atributos, 87 con palmas y 312 instrumentos), siendo una de las que mayor porcentaje de participación tiene en relación con el número de hermanos que la conforman.