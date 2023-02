Semana Santa en Zaragoza: Las cofradías ya preparan sus nuevas marchas de tambores y bombos

Faltan 55 días para que Zaragoza vuelva a retumbar con bombos, tambores, timbales y matracas el Domingo de Ramos, pero las cofradías están perfilando nuevas marchas y recordando algunas que, coronavirus mediante, fueron olvidadas. Las 25 hermandades que conforman la Semana Santa zaragozana han visto este año aumentar el número de participantes ante la falta de restricciones y de unas cifras de contagios mínimas en la comunidad.

Lo reconoce el delegado de instrumentos de La Columna, una de las cofradías más extensas. Alberto Lázaro prevé que, al menos, unas 470 personas redoblen este 2023 con el tradicional hábito con capirote rojo. «En estos años del covid-19 no hemos querido introducir nuevas marchas (hasta una docena tocan el Jueves Santo), pero hay gente que no venía por miedo y este año notan la falta de práctica», señala este cofrade, quien destaca que estas convocatorias «también sirven para hacer hermandad. No solo se viene, se ensaya y se va uno».

Lázaro también destaca que este año los ensayos están teniendo la particularidad de que el concurso de tambores se celebra tres semanas antes de lo previsto, por lo que «hay menos tiempo para preparar una marcha con la que demostrar cómo La Columna sabe tocar». La exaltación infantil se celebrará el 18 de marzo y el concurso de los adultos está programado para el 12 de marzo, ambos en el pabellón Príncipe Felipe y organizados por La Dolorosa. El pasado año ganaron los cofrades de El Descendimiento que buscan revalidar el puesto.

Costaleros

No son los únicos ensayos. Los costales de La Humildad o La Eucaristía pronto empezarán a realizar los recorridos procesionales. Eso sí con las trabajaderas al aire y sacos encima para simular el peso que soportan en sus costales. Una expresión andaluza arraigada y valorada en la ciudad, que en el caso de La Humildad está de aniversario pues en 1998 formaron la primera cuadrilla con 18 jóvenes sin relevos.

Una cuenta atrás que también está para las mayordomías como la de La Humildad, que este año estrenará nueva túnica su titular gubiado por el imaginero Francisco Berlanga de Ávila en 1994, o para los miembros de patrimonio como los de El Silencio, que cuyo Cristo de la Agonia, realizado por Jerónimo Nogueras en 1588, está siendo restaurado.

Seguramente habrá más estrenos y sorpresas como la del cartel promocional que todos los años es presentado en Fitur y que, este 2023, el ayuntamiento ha decidido ceder protagonismo a la Junta de Cofradías presidida por Ignacio Aguaviva para que lo presente cuando quieran.