La Semana Santa de Huesca volverá a llenar las calles de la capital de fervor y devoción, aunque este año con críticas a la falta de apoyo institucional. El encargado de verbalizarlas fue el mayordomo segundo de la Archicofradía de la Santísima Vera Cruz, José Luis Gómez-Mairal, durante la presentación del cartel que protagonizará una Pasión declarada de Interés Turístico de Aragón. Pese a esa categoría, han conseguido "en subvenciones oficiales 4.000 euros" frente a, por ejemplo, ciudades como Cuenca, que tiene adjudicados 30.000 euros de la diputación provincial, 60.000 del ayuntamiento.

Pero no es pedir por pedir, ya que, tal y como destacó Gómez-Mairal, es importante la labor de conservación del patrimonio que realizan, pues todos los pasos han sido cambiados y restaurados, hay obras de adecuación de los equipos eléctricos, se han mejorado las peanas. "Hay pasos que cuestan doce o trece mil euros restaurarlos. Cromar los varales de la Dolorosa han costado 2.000", destacó. Una resignación que no impide el trabajo, ya que "llevamos un tiempo intentando que la Semana Santa Oscense se declare de Interés Turístico Nacional". "Eso supone una inversión de tiempo y dinero, pero es algo que tiene que hacer el Ayuntamiento de Huesca. Eso supone publicaciones, presencia en medios a nivel nacional y se mueve con dinero. Nosotros no lo tenemos. Nos movemos con una pequeña participación de las cofradías, de los donativos que nos pueden dar en Semana Santa y de los cofrades colaboradores", señaló Gómez-Mairal.

Pese a la escasez de recursos, la archicofradía mantiene la ilusión. Como novedad se han realizado trabajos de mejora en los varales de la Dolorosa, que se han cromado. Las telas del palio también se han limpiado en el convento de Santa Teresa. La Semana Santa de Huesca está declarada de Interés Turístico de Aragón. Este año el pregonero será el periodista Javier García Antón, y la Cofrade de Honor, "la manola", Cleofé Pérez.

Asimismo, el cartel es obra del artista local Carlos Jalle, que presenta el paso del Descendimiento, el primero que realizó Felipe Coscolla para la procesión de 1923 y del que ahora se cumple un siglo.