Mirando al infinito es el lema del cartel ganador de la Semana Santa de Alcorisa 2023, obra del alcorisano Jesús Félez Moliner. El trabajo tiene como base una impresionante fotografía realizada con telescopio, protagonizada por un cofrade de espaldas con túnica morada y una gran luna llena. La toma final se realizó en febrero tras varios intentos a lo largo de cuatro meses, en los que determinados elementos no se captaron con suficiente precisión o en los que las condiciones meteorológicas fueron adversas.

La elaboración de la composición fotográfica fue compleja, ya que debían darse las circunstancias óptimas. “Para hacer la fotografía que quería solo tenía una oportunidad cada 28 días, y además necesitaba la luna llena en el momento en que salía, poco sol y que no hubiese nubes. En este proceso, y para representar la figura del cofrade estuvieron implicados otros dos alcorisanos, Adrián Miralles y Luis Palos, con los que me comunicaba por teléfono para indicarles la posición en la que debían colocarse, ya que yo me situaba a 500 metros de distancia con la cámara y el telescopio. Tras calcular el posicionamiento de la luna con un programa, en febrero conseguimos la fotografía definitiva”, explica Jesús Félez.

El autor es aficionado a la fotografía y a los drones, y fue esa inquietud la que le llevó a realizar una imagen relacionada con la Semana Santa de su pueblo natal. “Quería una foto para representar a Alcorisa, y por ello incluí al cofrade de tal modo que se apreciasen los palillos y el tambor, en alusión a la Semana Santa. Luego salió la convocatoria para el concurso de carteles y, por colaborar y para animar la participación, decidí presentarla acondicionando la imagen, pero yo tenía en mente antes la fotografía que el cartel”, declara el ganador del concurso.

Pintura y fotomontajes

Se trata de la segunda ocasión en la que se convoca el concurso del cartel anunciador de la Semana Santa de Alcorisa, dotado con un premio de 200 euros. “Estamos orgullosos por el número de participantes y la calidad de las propuestas. En total se presentaron seis trabajos, con participación tanto de gente local como de fuera, ya que también recibimos propuestas de Igualada y Escucha. Queremos destacar la variedad de carteles con imágenes de Alcorisa, fotomontajes e incluso una pintura”, manifestaron desde el jurado del concurso, compuesto por representantes de la Junta Local de Semana Santa y del Ayuntamiento.

El cartel triunfador presidirá fachada del Ayuntamiento con una impresión de gran formato durante la Semana Santa de Alcorisa y encabezará la programación de actos prevista para estas fechas. Asimismo, el jurado quiere reconocer el trabajo de todos los participantes y además de entregar el premio al ganador, al resto también les obsequiará con un pequeño detalle en una recepción en el Ayuntamiento el día del pregón oficial de la Semana Santa de Alcorisa, el próximo 1 de abril.

La convocatoria del concurso de carteles pretende establecer una continuidad en la representación de la Semana Santa local en próximas ediciones y crear así una muestra a lo largo de los años.