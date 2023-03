El altar mayor de El Pilar, escenario de un ‘Vía Crucis’ hecho musical

La cuaresma es para los católicos tiempo de renovación y este viernes la estricta basílica de El Pilar de Zaragoza en la que no está bien visto sacar el teléfono móvil para hacer una foto a la patrona de la Hispanidad dio un giro de 180 grados y se convirtió en el escenario de un musical. El retablo que realizara el escultor Damian Forment fue el mejor fondo de Vía crucis. El musical, realizado por el sacerdote zaragozano Toño Casado, repasó las últimas horas de vida de Jesús. Muchos de los allí presentes echaron la vista atrás y recordaron al célebre Camilo Sexto en su Jesucristo Superstar. Han pasado 50 años de aquello.

El espectáculo se dividió en tres sesiones y contó con gran apoyo del público. Entre todas, unas 3.000 personas disfrutaron de 16 canciones, destacando especialmente la que se realizó por la mañana, pues estuvieron presentes decenas de escolares de colegios de Zaragoza como Montearagón o Marianistas, pero también de fuera de la comunidad como de Vitoria. Los más jóvenes vieron con buenos ojos esta experiencia. «Ha sido muy divertido, nunca había estado en una Iglesia y me lo había pasado tan bien y... sin desconectar», admitió un joven entre las risas de sus compañeros que coincidieron en la apreciación.

Por la tarde fue el turno del mundo cofrade de la ciudad. No pasó desapercibido un detalle importante entre el juego de luces que hacía brillar especialmente el retablo recién estrenado: el Cautivo de la cofradía de El Prendimiento. La talla que realizara escultor hispalense Mario Zambrano Pareja en 2003 estaba en el escenario en un lugar predominante. «Ver a tu titular en el altar mayor no me lo podía imaginar, aún me ha gustado más si cabe el concierto», dijo un hermano de esta cofradía. El musical recorrió últimos momentos de la vida de Jesús, las 14 estaciones de su Pasión desde que es condenado a muerte y carga con la cruz hacia el Calvario, hasta su crucifixión, muerte y resurrección. En total son 16 canciones que hablan de temas universales: el sacrificio, el valor, la maternidad, las mujeres, la traición, la soledad, la muerte, la donación, la esperanza, la unión o la fe.

Autodefinido como «curartista», Toño Casado es sacerdote, vicario parroquial de Nuestra Señora del Pilar y un músico con una amplia trayectoria. Entre sus obras destaca 33 El musical, estrenado en 2018 en Ifema, que conmovió a más de 700.000 personas y que fue comparado con Jesucristo Superstar. Es autor de ocho discos, de la canción española para la JMJ de Cracovia, ha sido el director musical de varias visitas de papas a España y colaboró con Javier Calvo y Javier Ambrossi en la banda sonora de La llamada, musical con casi 2 millones de espectadores y decenas de premios, llevado al cine en 2017. En 2020 publicó su primera novela La vecina de Jesús.

La emoción que se vivió en Vía crucis. El musical es posible gracias a un cuidado montaje de luz y sonido y a la interpretación de actores profesionales de los musicales: Adrián Salzedo (protagonista de El médico y de Malinche) en el papel de Jesús; Laura González Serrano como María; Christian Escuredo (que fue Jesús en 33 El musical) como Cireneo; y María Virumbrales como Verónica; además del propio Toño Casado, que hace de narrador

En el caso de Zaragoza, la producción se ve enriquecida con la participación musical de los Infanticos del Pilar, que intervinieron como coro en alguno de los temas. Antes de llegar a la basílica zaragozana, la función ha estado presente en la Mezquita-Catedral de Córdoba, la Almudena de Madrid o la catedral de Valladolid.