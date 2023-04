El Martes Santo en Zaragoza es sinónimo de Lágrimas de esperanza y de Confortación para los enfermos. Dos imágenes marianas, la Virgen de El Descendimiento y la de El Huerto, se encargan de repartirlas por las calles de la capital y, muy especialmente, la Señora que las cinco lágrimas a su paso por el hospital de hospitales de Aragón, el Miguel Servet. Un momento emocionante al igual que el que vivieron los miembros de La Piedad cuando sus hermanos honorarios, agentes de cuerpo de élite de la Guardia Civil, los GRS-5, les entregaron al Cristo del Refugio.

Pese al frío de un cierzo muy presente esta Semana Santa el paseo de Isabel La Católica volvió a llenarse de zaragozanos y visitantes provistos de abrigos buena parte de ellos. Entre la gente resaltaron batas blancas y pijamas de colores azul y verde de sanitarios que no quisieron perderse el momento en el que un río morado y blanco bajó del colegio de los Jesuitas y se detuvo frente al hospital mientras tocaban la marcha Zaragoza. Antes del silencio de la oración y de la entrega de un ramo de flores al capellán, los joteros Ana Iguarbe y Blas Rando cantaron una jota dedicada a la Virgen y a los enfermos que estaban asomados a las ventanas. «Tengo a mi hijo hospitalizado y he decidido bajar para verla a los ojos y pedir por él», señalaba una madre emocionada que mostraba su agradecimiento por el gesto cofrade.

Tras ese encuentro breve en que los tambores y bombos no sonaron con la intensidad que suelen hacerlo por respeto a los pacientes siguieron por las calles del centro de Zaragoza hasta llegar a la iglesia de San Cayetano donde al término de las dos de la madrugada tembló la plaza del Justicia mientras despedían a su Madre. Habían realizado la procesión de Las Lágrimas.

Antes también se recogió en el mismo templo la cofradía de la Oración del Huerto. Los fieles más devotos pronto se dieron cuenta del cambio de estilo de la Virgen de la confortación, rememorando a las viudas del siglo XVI, especialmente las vírgenes cordobesas. Una de las primeras fue la Virgen de la Soledad vestida por la condesa de Ureña, camarera de la reina.

Pero como es de costumbre en esta hermandad radicada en la iglesia de El Portillo hubo más estrenos. Aunque queda atrás el Domingo de Ramos y sus costumbres, la peana de Nuestro Padre Jesús de la Oración que realizara el imaginero Martín Nieto estrenó túnica más sencilla que años anteriores realizada por las hermanas de su sección de costura.

A golpe de tambor y bombo y con banda incluida atravesaron el barrio de El Gancho para adentrarse en pleno casco viejo de Zaragoza entre la emoción de muchos turistas que fueron sorprendidos por la procesión cuando se encontraban tapeando en El Tubo.

Una hora antes La Piedad hizo su tradicional traslado. Todavía no había anochecido cuando miembros del GRS-5 de la Guadia Civil entregaron a esta cofradía El Cristo del Refugio. Una talla del siglo XVII que como siempre recuerda el hermano mayor de esta cofradía: «es el Cristo del Refugio, el de La Piedad, el de los gitanos y el de todos los zaragozanos». Y no se equivoca pues no estivo solo en ningún momento.

Otro Cristo se estrenó el Martes Santo. Fue la cofradía de La Crucifixión que realizó un vía crucis por la avenida de Cataluña y acabó también en San Cayetano previa función del Stabat Mater con la Virgen de los Ángeles y el nuevo crucificado del siglo XVII, perteneciente a la parroquia castrense de San Fernando y que asume la advocación del Honor y del Servicio.

Además de esta cofradía otras como La Verónica y La Sagrada Eucaristía realizaron sus respectivos vía crucis. Es ya Miércoles Santo.