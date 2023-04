"Tener un paso de Semana Santa en tu ciudad es todo un orgullo"

Nacido en Zaragoza en 1991 es ya una joven promesa de la imaginería religiosa. Hace tres años abrió un taller en la capital aragonesa donde varias iglesias y cofradías han puesto en sus manos el encargo de crear una imagen que cree devoción. Varios trabajos demuestran que es ya una alternativa made in Aragón al trabajo que se realiza en Andalucía por parte de decena de artistas del que Víctor Carazo no huye, sino que toma como inspiración. Su última obra es el paso de misterio de la Santa Faz que este Jueves Santo estrenará la cofradía de La Verónica por las calles de la capital aragonesa.

Me han chivado que estudió y terminó la carrera de ingeniería industrial, pero que lo que a usted lo que le la escultura religiosa y decidió estudiarla. Incluso que tuvo la oportunidad de seguir en Sevilla y se quedó aquí, en su ciudad.

(Ríe). Así es. Decidí apostar por tener un taller propio en Zaragoza y no me quejo porque tengo muchos trabajos. Desde que lo abrí ya he hecho un Nazareno para Utebo, una Virgen bajo la advocación de Dolores y Consuelo que es una devoción particular, un Cristo atado a la Columna para Almonacid de la Cuba y un Sagrado Corazón para Sevilla...

Y este año estrena un importante trabajo. Un paso de misterio para la cofradía de La Verónica...

Estoy muy ilusionado. Tener un paso con todas figuras firmadas por uno mismo en la ciudad que te vio nacer es algo que te llena de orgullo. No puedo evitar agradecer a la cofradía que se fijaran en mí para este ambicioso proyecto que tiene varias fases.

¿Cuáles son?

El Jueves Santo saldrá a la calle desde la iglesia de Santiago el paso con Cristo abrazado a la Cruz, la Verónica y un soldado romano. Pero no van a ser las únicas imágenes que tendrá pues a futuro está previsto incorporar a dos mujeres más, una de ellas con un bebé en brazos, y también a otro soldado a caballo. Si el actual es joven el que tengo previsto tallar será más mayor y con mayor rango. También jugaré con las edades en las tallas femeninas y la expresión y comunicación en la escena.

¿Le obsesiona que las imágenes transmitan?

Quiero que se comuniquen entre ellas porque así el espectador verá el paso con diferentes ojos. También me importa que haya unción, es decir, que el Cristo y la Verónica despierten devoción, especialmente Jesús. Que haya fieles que se acerquen a rezarle los 365 días del año. En cuanto a la Verónica la pensé de dos formas. Que jugara un papel en el paso, pero también fuera de él por si en un futuro se celebrase su santo.

¿Cuándo comenzó a hacer las tallas y por cuál empezó?

Hace un año comencé con la imagen de La Verónica. La imaginé como una mujer empoderada que se salta un cordón policial para ver a Cristo y ese valor le lleva a descubrirse el cabello con el manto y a secar el sudor y la sangre a Jesús. De ahí la proporción del paño que también he pintado yo y que el pelo lleve como una especie de recogido que se ha deshecho por el gesto rápido de quitarse el velo. Lleva una especie de coletero con mechones salidos.

¿Y qué me dice de Cristo abrazado a la Cruz?

¡Qué me encanta! (Ríe). La hermandad tiene por nombre cofradía de Cristo abrazado a la Cruz y de la Verónica y tenía que seguir esa idea que, por cierto, es única en Zaragoza. En la ciudad solo hay cristos con la cruz a cuestas. De frente es una imagen dulce de un hombre cabizbajo, y de perfil se muestra fuerza con una zancada de la que me inspiré en el Gran Poder de Juan de Mesa. Es una inspiración tanto él como otros Montañés. Es un Cristo que tiene mucho detalle, incluso lo que no se ve pues las rodillas están con lesiones propias de haber sufrido la primera caída y la espalda tiene las heridas de los azotes que sufrió.

¿Cómo los ha hecho?

Empecé con bocetos a lápiz, luego llevé los modelos al barro y de allí a la técnica del sacado de puntos Después fueron estucados y policromados. Una vez terminados también he tenido aportación en la vestimenta de las imágenes en las que la cofradía ha buscado hasta unos pendientes réplicas de la época.