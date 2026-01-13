Zaragoza acoge este jueves un adelanto de la Tamborada Nacional: “En pocos minutos vamos a ver dos momentos cumbre de la Semana Santa”

La Puebla de Híjar ofrecerá este jueves 15 de enero, a las 19.00 horas, en la plaza del Justicia de Zaragoza, un adelanto de la Tamborada Nacional que acogerá la localidad del 13 al 15 de marzo. El acto incluirá una muestra del Romper la Hora y el Cese Poblano, y estará abierto a tamborileros de cualquier procedencia, siempre que acudan con tambor o bombo y con la indumentaria reglamentaria.

Para participar es necesaria inscripción previa, ya que el acceso está limitado a 300 tamborileros. La plaza se abrirá al público a las 18.00 horas y el evento contará con la presencia de autoridades. La iniciativa busca dar visibilidad a la Tamborada Nacional y acercar esta tradición a la capital aragonesa.

Este es el mayor evento relacionado con el tambor que se celebra en España, al margen de la Ruta del Tambor y Bombo como entidad propia y consolidada. Este año la organización recae en La Puebla de Híjar, un pueblo pequeño que la acoge por primera vez, lo que supone un reto importante.

Dentro del plan de difusión previa, y con el objetivo de dar a conocer el evento y explicar en qué consiste, así como la ilusión con la que se está preparando, se han programado varias presentaciones. La principal tendrá lugar en Zaragoza, elegida por ser la capital de Aragón, la cuarta ciudad de España y un espacio con gran capacidad de atracción de visitantes, donde se puede dar a conocer el proyecto turístico y cultural que se está impulsando.

La organización se ha decantado por un enclave de gran simbolismo para la Semana Santa y el tambor en Zaragoza: la plaza del Justicia. “Realizaremos una presentación que combinará la explicación del proyecto y una serie de actos tamborileros. Se representarán el Romper la Hora y el Cese, dos momentos característicos de la Semana Santa poblana, que permitirán condensar en pocos minutos la esencia, la intensidad y la sobriedad del tambor, con el objetivo de llamar la atención y dar a conocer, en pleno corazón de Zaragoza, todo el trabajo que se está realizando desde un pueblo pequeño”, explica Pedro Bello, alcalde de La Puebla de Híjar.

Abierto a público y tamborileros

El acto estará abierto tanto a la participación como a la asistencia de público. El espacio destinado a los tamborileros será un recinto cerrado con un aforo limitado a 300 personas, para el que será obligatorio vestir la indumentaria propia de La Puebla de Híjar: túnica negra, tercerol y calzado negro. El público general podrá acceder libremente a la plaza, que es amplia y no presenta problemas de capacidad.

“Para vivir el acto de forma más intensa y en primera línea, lo ideal es participar tocando y con la indumentaria reglamentaria, aunque cualquiera podrá asistir como espectador”, añade Bello.

El fenómeno del tambor en Zaragoza ha experimentado un notable auge, alimentado por la tradición bajoaragonesa, y el acto permitirá mostrar cómo un pueblo pequeño es capaz de generar un evento visual y sonoro de gran impacto, “transmitiendo tradición, cultura, folclore y una forma de entender la vida en el medio rural”, concluye el alcalde.

Para participar desde dentro el solo es preciso rellenar este formulario 'online'. Además, se ha habilitado el teléfono de contacto 623 61 25 15 y el correo electrónico tamboradanacional2026@gmail.com.