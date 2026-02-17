¿Un álbum coleccionable con estampas de la Semana Santa? En Zaragoza es posible

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha participado en la presentación de "El Álbum de la Semana Santa de Zaragoza", el mayor coleccionable físico y digital dedicado a la tradición cofrade zaragozana, una iniciativa de HolyCards Publicaciones en colaboración con la Junta Coordinadora de Cofradías de la Semana Santa de Zaragoza. En el acto han estado presentes el arzobispo de Zaragoza, Carlos Escribano; el presidente de la Junta Coordinadora de Cofradías, Ignacio García Aguaviva, y el director general de Turismo dle Gobierno de Aragón, Jorge Moncada.

Natalia Chueca ha destacado que la Semana Santa de Zaragoza tiene una dimensión religiosa, pero también un enorme valor social, cultural y patrimonial, con 25 cofradías que llenan las calles con hábitos, estandartes e imágenes, acompañadas por miles de cofrades y el sonido inconfundible de tambores, bombos y bandas. "Nuestra Semana Santa es arte en la calle, historia viva, devoción, convivencia y economía, con un impacto de 61 millones de euros. Es una manifestación que demuestra cómo tradición y modernidad pueden caminar juntas", aseguró. En este contexto, la alcaldesa ha explicado que las Holy Cards representan mucho más que un álbum de estampas.

54 páginas y 486 estampas

"Es una forma innovadora y cercana de poner en valor nuestras cofradías y a nuestras imágenes devocionales durante todo el año, haciendo posible que la Semana Santa luzca con la dignidad y el esplendor que la caracterizan", ha afirmado, al tiempo que ha añadido que "son también una herramienta para acercar esta tradición a los más jóvenes, para que la conozcan, la comprendan y la sientan como propia".

El álbum consta de 54 páginas y 486 estampas, con una tirada inicial de 10.000 ejemplares y 4 millones de estampas, y recorre desde las procesiones y hermandades, hasta pasos que no procesionan, carteles históricos, fotos antiguas y fotografías artísticas de la Semana Santa zaragozana. Esta estructura temática permite que cofrades, devotos, coleccionistas y nuevas generaciones descubran la riqueza cultural, histórica y devocional de la celebración. Se trata de un producto innovador que combina la experiencia física con contenidos digitales a través de códigos QR y una nueva app móvil, permitiendo a los usuarios acceder a explicaciones detalladas, materiales exclusivos y gestionar su colección de forma interactiva.

"Sentid mi presencia como un apoyo más de vuestra alcaldesa a estas iniciativas cofrades. Solo así cuidaremos nuestras raíces y, al mismo tiempo, sembramos futuro", afirmó Chueca. Subrayó que este coleccionable también estará presente en el futuro Museo de la Semana Santa, un proyecto que el ayuntamiento ya está desarrollando.

La alcaldesa ha concluido felicitando a la Junta Coordinadora de Cofradías y a todos los cofrades: "Gracias a vosotros, nuestra Semana Santa es un orgullo de ciudad".

El álbum y los sobres de estampas estarán disponibles en quioscos, papelerías, puntos de venta asociados y en la tienda online de HolyCards, convirtiéndose en un recuerdo emblemático y una herramienta para acercar la tradición zaragozana a todas las generaciones.