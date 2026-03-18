La Semana Santa de Zaragoza aspira este año a batir todos los récords: el impacto económico asciende hasta los 61 millones de euros

La Semana Santa en Zaragoza es uno de los momentos en el calendario de mayor actividad en la ciudad, sobre todo en lo que se refiere al turismo. La Pasión es el periodo del año, solo por detrás de los Pilares, en la que más visitantes recibe la capital aragonesa y el impacto económico de esta fiesta declarada de Interés Turístico Internacional alcanza los 61,8 millones de euros. Así lo ha recordado este miércoles la alcaldesa, Natalia Chueca, en la presentación oficial de todos los actos programados para la semana que va desde el 28 de marzo hasta el 5 de abril.

Para este año desde el Ayuntamiento de Zaragozaesperan superar las cifras que se han dado en años anteriores aupados por el incremento del turismo que se viene dando en los últimos años y que se intensifica en estas fechas señaladas precisamente también por el lanzamiento de campañas específicas por parte del consistorio, que buscan atraer visitantes de otros puntos de España.

Y es que la Semana Santa de Zaragoza es una de las más emblemáticas de España. Con 700 años de historia, la capital aragonesa cuenta con 53 procesiones, 16.000 cofrades y más de 4.000 tambores y bombos. De nuevo, el Santo Entierro será la procesión más larga del país, con una participación multitudinaria.

Torrijas

“Hoy nos reunimos para abrir las puertas de la casa de todos los zaragozanos a uno de los momentos más sentidos y auténticos de nuestra ciudad, nuestra Semana Santa”, ha manifestado la alcaldesa, acompañada por la consejera de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández y el presidente de la Junta Coordinadora de Cofradías, Ignacio García Aguaviva, entre otros representantes municipales. Además, ha asistido también el vicario general de Zaragoza, Rubén Ruiz. En el acto de presentación se han repartido torrijas y se han escuchado también los bombos y tambores.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en la presentación de la Semana Santa. / JOSEMA MOLINA

“En ese latido de la ciudad nuestros cofrades ocupan un lugar fundamental. Miles de hombres y mujeres que, con dedicación silenciosa y generosa, mantenéis viva esta tradición durante todo el año”, ha apuntado. Esta edición de la Semana Santa será la primera además con un proyecto ya encima de la mesa para abrir un museo en la ciudad dedicado a las cofradías y los pasos.

El cartel y los recorridos

El cartel de este año presenta una imagen cargada de simbología religiosa, en la que se muestra a la Real Hermandad de Cristo Resucitado y de Santa María de la Esperanza y del Consuelo en su salida en la mañana del Domingo de Resurrección desde la Iglesia de San Cayetano. Esta cofradía es la encargada de organizar el pregón, que tendrá lugar el 28 de marzo, a cargo de Jorge Gracia Pastor, cofrade de la Hermandad de San Joaquín y la Virgen de los Dolores desde 1972, además de ser miembro fundador de la Asociación para el Estudio de la Semana Santa.

Además, como siempre, el itinerario de las procesiones podrá seguirse a través de la aplicación móvil SantaZgZ. En 2025 se registraron un total de 52.771 descargas, lo que supone un 15% de aumento en comparación con el año previo. Este instrumento permite localizar procesiones en tiempo real y conocer cualquier incidencia, modificación en los recorridos y paradas, así como información de utilidad y cortes.

Asimismo, Zaragoza Turismo y la Junta de Cofradías organizan un año más rutas guiadas por las iglesias más representativas en Zaragoza, así como los pasos e imágenes de las distintas cofradías y hermandades de la ciudad. Esta visita se realiza desde 2010 y, desde entonces, han participado un total de 3.965 personas. El año pasado, disfrutaron de las rutas 264 participantes, distribuidos en seis grupos.

Tapas y gastronomía

Por otro lado, entre el 28 de marzo al 6 de abril, se celebrará la XVI edición de las Jornadas gastronómicas de Semana Santa ‘Gastropasión’, organizada en colaboración con Horeca Restaurantes y la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Zaragoza. Como cada año, ‘Gastropasión’ se une a la oferta general de la Semana Santa con recetas y sabores tradicionales que forman parte del patrimonio cultural e histórico de Zaragoza.

Durante estos días, los establecimientos adheridos ofrecerán menús especiales a precio cerrado con bebidas incluidas, con platos típicos de la cocina de Cuaresma, en la que no faltarán el bacalao, las torrijas o los potajes de vigilia, y todo con productos de Aragón.