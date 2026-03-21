Juanjo Bona da voz en Híjar al inicio de la Ruta del Tambor y Bombo con las rondaderas

La localidad turolense de Híjar ha dado el pistoletazo de salida a la Semana Santa del Bajó Aragón con su tradicional pregón. Lo ha hecho durante las Jornadas de Convivencia de la Ruta del Tambor y el Bombo, una celebración declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional que supone un importante impulso turístico y económico para el territorio. El consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, ha participado en el acto oficial celebrado en la Iglesia de Santa María la Mayor, donde ha puesto en valor la capacidad de esta tradición para atraer visitantes, dinamizar la actividad económica y reforzar la identidad cultural de los municipios del Bajo Aragón.

La jornada ha comenzado con la recepción institucional en la Sinagoga de Híjar, donde se ha hecho entrega del premio al ganador del concurso del cartel anunciador de la Semana Santa y se ha inaugurado la exposición itinerante de la Ruta del Tambor y el Bombo 2026. Posteriormente, el cantante, compositor y jotero Juanjo Bona ha pronunciado el pregón oficial y ha cantado las rondaderas conviertiendo su actuación en la iglesia Santa María la Mayor en un momento muy particular y especial.

Durante el acto también se ha entregado el premio Tambor Noble a Pedro Monzón Moreno y el Premio Redoble a Guillermo Pascual, en una cita que ha reunido a representantes institucionales y vecinos de los nueve municipios que integran la ruta.

Noticias relacionadas

Las Jornadas de Convivencia congregan estos días a miles de personas en Híjar, que multiplica su población habitual, consolidando esta celebración como la antesala de la Semana Santa en Aragón.