Teresa Sanz, Premio Woman Aragón Talent: cercanía, naturalidad y el talento de transformar lo cotidiano en inspiración

Como muchas creadoras de contenido, Teresa Sanz comenzó su camino en las redes sociales como un simple hobby. Acababa de terminar segundo de Bachillerato y, tal y como ella misma nos confiesa, no estaba pasando por su mejor momento. "Para mí era una vía de escape, estaba en un momento de mi vida en el que me sentía bastante sola, y en las redes encontraba el sitio donde poder sentirme acompañada, escuchada, empatizar con otras chicas que se parecían a mí o tenían los mismos intereses que yo".

Casi once años desde ese primer vídeo que le abriría las puertas de este mundo tan cambiante, pero que tantas oportunidades le ha brindado, Teresa Sanz recibe hoy el Premio Woman Aragón Talent, en la primera edición de los Premios Woman Aragón celebrados este miércoles 29 de abril en Zaragoza, ciudad natal de la 'influencer'.

Con más de 200 mil seguidores en Instagram y en YouTube y más de 150 mil en TikTok, Teresa Sanz puede presumir de tener una de las comunidades más fieles. Algo que pudo comprobar cuando decidió dar un giro a su contenido y empezar a hacer vídeos mucho más pausados, basado en un contenido como la lectura, 'crochet' o diferentes tipos de DIY's (vídeos 'Do it yourself'). "Yo siempre me he querido posicionar, y quiero seguir posicionándome, como una creadora de contenido lifestyle, porque al final quiero que mis redes sociales sean un reflejo de mi día a día, de lo que a mí me gusta."

Un giro que vino motivado por la saturación del contenido masivo, rápido y consumista. "Después de unos años bastante perdida con todo este crecimiento de las redes sociales y de no saber qué compartir, empecé en mi tiempo libre a hacer 'hobbies', descubrí la lectura, empecé a tejer... y lo empecé a compartir en redes sociales. Me he dado cuenta de que a la gente le gusta, que también están cansados del consumo de contenido masivo y rápido y quieren hacer cosas más pausadas. No es que haya sido un cambio de estrategia inteligente, porque de hecho esto funciona mucho peor que otro tipo de contenido, pero es con lo que yo me siento a gusto y lo que me apetece hacer. Siempre he querido compartir lo que soy y lo que me gusta y pues esa es mi vida ahora mismo. Yo creo que la gente está contenta.", nos cuenta la zaragozana.

La 'influencer' Teresa Sanz inaugura un club de lectura / D.R

Teresa reflexiona sobre la profesión, sobre cómo esta ha cambiado su vida: "Soy muy consciente de que al final esto es muy volátil y que si te dedicas a estas cosas tienes que ser muy consciente de cuál es la situación real. Yo he tenido mucha suerte, he tenido siempre una comunidad muy fiel, lo que permite estar aquí después de tantos años. Pero es cierto que las redes sociales están cambiado y dentro de unos años nada será igual.".

Premios Woman Aragón 2026

Este miércoles 29 de abril a las 19.00 horas, el Hotel NH Collection Gran Hotel de Zaragoza acogerá la primera edición de los Premios Woman Aragón, una iniciativa impulsada por la revista Woman, cabecera de Prensa Ibérica, que nace con el propósito de visibilizar y celebrar el talento aragonés en sus distintas vertientes.

Noticias relacionadas

Unos galardones en los que se reconocen, además de a Teresa Sanz, figuras de diferentes industrias: Adriana Abenia, con el Premio Comunicadora; Irene Vallejo, con el Premio Trayectoria; Pilar Palomero, con el Premio Cineasta, María Alfonso de PARIS/64, con el Premio Marca Emergente; y Patricia Sancho con el Premio Investigación. Todas ellas en representación de diversos sectores, desde la comunicación y el cine, hasta la ciencia o la moda, que son reconocidas por su valentía de abrir camino con talento, pasión y autenticidad.