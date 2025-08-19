Una tormenta de granizo se ceba con La Codoñera (Teruel)

La tarde del lunes se ha visto marcada por una tormenta severa en la localidad turolense de La Codoñera, acompañada de granizo, viento y precipitaciones intensas con efectos visibles tanto en el entorno agrícola como urbano.

El fenómeno, breve pero poderoso, alcanzó su punto álgido entre las 16:15 y las 16:35 horas. El granizo, con bolas de hasta 3 centímetros, acumuló una capa notable sobre cultivos y vías, especialmente en La Codoñera.

Fonfría fue la localidad con el mayor registro pluviométrico (12,4 l/m²), seguida de Montalbán, Calanda y Castellote. Durante el episodio, el viento sopló con intensidad, alcanzando rachas de hasta 90 km/h, y las temperaturas sufrieron un fuerte descenso, registrando apenas 19,6 °C en Calanda.

Las consecuencias del temporal incluyeron daños materiales en edificios (fachadas, antenas, contenedores) y mobiliario urbano. En Valjunquera, un tejado cayó sobre la carretera, lo que causó el cierre temporal de un carril hasta que los bomberos de la Diputación de Teruel retiraron los escombros.

Bomberos de la DPT retiran el tejado de una casa caído en Valjunquera, este lunes / DPT

Además, el operativo Infoar controló con rapidez sendos conatos de incendio en Mazaleón y entre Cretas y Calaceite, y una carretera fue cortada momentáneamente por la caída de un árbol.

La Aemet ha activado avisos por tormentas y lluvias intensas para este martes en varias zonas de Aragón, invitando a la prudencia frente a posibles episodios similares.