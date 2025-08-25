El restaurante "sin nombre" de Aragón que encandiló a un influencer: "Esto es 'Made in Spain'"

La oferta gastronómica en Aragón es inigualable. En cada recoveco de la región hay un restaurante capaz de satisfacer las necesidades gastronómicas de cada comensal con sus suculentas ofertas culinarias. Asimismo, donde más se nota la mano en la cocina y esa tradición que tanto se valora a la hora de degustar cualquier plato es en los pequeños pueblos, donde las recetas de la abuela son el alma de la mesa.

En los municipios que ahora llaman "España vaciada" existen bares y restaurantes dignos de llenar todas sus citas. Cartas extensas con productos de Aragón destacan entre las variedades gastronómicas de las distintas zonas. Y aunque muchas veces pasan desapercibidos, las redes sociales están ayudando a darles visibilidad, instando a probar deliciosos platos fuera de las ciudades.

Muchos influencers gastronómicos acuden a los restaurantes de pueblo para probar lo que dichas pequeñas localidades tienen que ofrecer. Asimismo, atraen a la gente para poder revivir la oferta gastronómica rural y hereditaria de generaciones pasadas.

Esto mismo le ha pasado a un restaurante situado en un pueblo de menos de 150 habitantes y que destaca por su pasado paleontológico. Se trata de Riodeva, un municipio situado en Teruel que no solo se distingue por sus rutas senderistas ni por sus saltos de agua, sino también por su gastronomía.

Un precio que no refleja la calidad

No hay más que un bar “sin nombre ni carteles” en sus calles. En su selección de platos ofrecen desde tapas, arroces, carnes y pescados hasta guisos tradicionales, cuidando cada detalle para satisfacer todos los paladares. El influencer gastronómico Victorprous ha decidido realizar una parada en este pequeño restaurante turolense que no deja indiferente a nadie.

"Esto es 'Made in Spain'". Esta frase se repite a lo largo del vídeo; cinco palabras que demuestran la calidad del lugar. El camarero le ofrece su menú a un precio que sorprende: 19 €. Un menú completo formado por primero, segundo, postre, pan, bebida y ―aunque no bebas alcohol― “chupiticos”, pero que el influencer etiqueta como “más caro que en la ciudad”.

Una selección de platos tradicionales acompañados con pan de pueblo se ciernen ante sus ojos. Nada más probar un bocado del primer plato, Vicrtorprous hace una declaración de intenciones: “Le daría un beso a la cocinera”.

300 kilómetros para probar el menú

"Al principio dices: ‘Son 19 pavos’; pero cuando te traen este plato dices: ‘Joder, aquí la tocan muy bien’". Un menú de tradición en el que se nota la mano de la cocina aragonesa en cada plato y la paciencia que conllevan todos los platos de su carta.

En un pequeño pueblo de Teruel, este influencer ha conseguido disfrutar de un manjar culinario muy difícil de superar. "Ha merecido la pena hacerse 300 kilómetros para venir a probarlo", confiesa. El negocio es el Bar Restaurante El Salón, ubicado en calle Cesáreo Gorriz 3 en Riodeva, Teruel.