Azcón pide a Pilar Alegría que Motorland reciba la "misma subvención pública que el Circuito de Montmeló"
En una carta abierta a la titular de Educación, Formación Profesional y Deportes, Azcón ha recordado que Montmeló ha recibido 6 millones de euros en los últimos tres años, mientras tanto, Motorland no ha recibido ningún tipo de subvención
El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha reclamado a la ministra de Educación y Deportes, Pilar Alegría, que el Circuito de Motorland, en Alcañiz, reciba en 2026 la misma subvención pública que el Circuito de Montmeló percibe para la Fórmula 1, para asegurar igualdad de trato entre ambos eventos deportivos de relevancia internacional.
En una carta abierta a la titular de Educación, Formación Profesional y Deportes, Azcón ha recordado que Montmeló ha recibido 6 millones de euros en los últimos tres años (2 millones en 2025 y 4 millones en 2023 y 2024) para gastos de funcionamiento y posicionamiento del Gran Premio de España de Fórmula 1.
Mientras tanto, Motorland no ha recibido ningún tipo de subvención directa de este departamento, a pesar de albergar el Gran Premio de Aragón de MotoGP, un evento igualmente relevante a nivel internacional, según ha destacado el presidente aragonés.
El líder del ejecutivo autonómico ha resaltado que, a pesar de que se trata de una subvención directa y sin concurrencia, desde el ministerio se ha emplazado públicamente al Gobierno de Aragón a solicitarla.
Jorge Azcón ha subrayado que, bajo el mandato de las Cortes de Aragón, se considera cumplimentada la solicitud y exige que el próximo año Motorland reciba la misma cuantía que Montmeló, destinada a gastos de funcionamiento y promoción del Gran Premio de Aragón.
Azcón ha argumentado que esta medida beneficiaría no solo al circuito y a la ciudad de Alcañiz, sino también a toda la comunidad autónoma de Aragón, lo que generaría un impacto económico y turístico significativo.
