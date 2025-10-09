El pueblo de Aragón que enamora por su silencio otoñal: dentro de una ruta única y con arquitectura natural y rural

En la provincia de Teruel, una de las provincias con los pueblos más bonitos de todo el territorio español, con joyas arquitectónicas que representan perfectamente el arte mudéjar turolense, y una gran variedad de rutas y excursiones disponibles para descubrir su territorio, se encuentra la Silent Route, la ruta del Silencio. A través de la carretera A-1702, esta ruta discurre por una tierra marcada por el silencio y el misterio.

De primeras, este territorio puede parecer un lugar áspero y agreste, pero a medida que se avanza por él, descubrimos un paisaje cautivador con un equilibrio perfecto entre naturaleza e historia, con masías solitarias, caminos angostos, ríos quebradizos, pueblos anclados a las laderas o al borde de precipicios, molinos, … Con su trazado serpenteante, esta ruta susurra viejas historias a aquellos que la trascurren, como historias sobre las guerras carlistas, o los maquis.

Uno de los pueblos que recorre esta peculiar ruta es el pueblo de Gargallo, una pequeña localidad de 84 habitantes rodeada por parajes naturales de gran belleza. Paseando por sus calles descubrimos ejemplos muy bien conservados de la arquitectura popular: arcos de medio punto, escudos, y detalles de carpintería en vanos y balcones

Descubriendo Gargallo

El monumento quizás más destacado del pueblo es la Iglesia de Nuestra Señora de la Piedad, un templo barroco de mampostería y sillería fechado del 1707, y que cuenta con tres naves, todas cubiertas con bóvedas vaídas y el crucero con cúpula elíptica. La torre, de formas sencillas y altitud escasa, tiene tres cuerpos de planta cuadrada, y su cuerpo superior está construido en ladrillo.

Junto al cementerio se halla la ermita de San Blas, un edificio de pequeño tamaño, construido en el siglo XX, con planta rectangular y una nave. Durante la Guerra Civil, la ermita fue destruida por el bando republicano durante su huida; posteriormente fue reformada, reduciendo su tamaño original debido a que parte de la original se hundió y se optó por no reconstruirla entera.

Por los alrededores del pueblo se pueden contemplar, cerca del cauce del río, los restos de una torre de origen musulmán, y dos antiguos molinos harineros. En la calle Mayor, con una decoración neoclásica de rodillos y dientes de sierra, se sitúa el edificio de la Telefónica, un edificio de cuatro plantas y en cuya fachada se puede observar un león.

Si bien el patrimonio arquitectónico de Gargallo es muy interesante, llama igualmente la atención su entorno natural, con numerosos senderos para descubrir los rincones más bonitos del entorno, como el pantano de Gargallo, o el nacimiento del río Escuriza. Está también el pinar del Regachuelo y la Tejeda, una extensión de unas 400 hectáreas y cuya especie dominante es el pino rodeno.

El bosque de los Majalinontes

A muy pocos kilómetros del pueblo se encuentra el bosque de los Majalinontes, donde se dice que descansan, sumidos en un profundo sueño de piedra, los últimos descendientes de los gigantes que juraron defender estas montañas y bosques. Junto a ellos, también conviven otras criaturas mágicas, como hadas, duendes, o incluso serpientes gigantes.

Esta es la ruta idónea para hacer en familia, sobretodo para los más pequeños de la casa, ya que repartidas por el bosque hay distintas esculturas que cautivaran su atención. Talladas en troncos de árboles y escondidas entre las rocas y areniscas del entorno, estas coloridas esculturas, con un total de ocho, representan distintos personajes inspirados en las criaturas mitológicas de la zona.