Aparatoso incendio de un camión cargado de paja en Pozuel del Campo (Teruel)

La carretera nacional N-211 ha tenido que ser cortada esta madrugada a la altura de la localidad turolense de Pozuel del Campo como consecuencia del incendio de un tráiler articulado cargado de paja que se ha saldado sin daños personales. El suceso ha ocurrido pocos minutos antes de las seis de la mañana de este viernes cuando, sin accidente previo y por causas que aún se deben esclarecer, el vehículo ha comenzado a arder.

La Guardia Civil ha activado desvíos alternativos por las carreteras TE-V-9025/TE-V-9023 hacia el límite de la provincia turolense con Guadalajara y por CM-21112/GU-968 hacia provincia de Teruel desde la de Guadalajara.